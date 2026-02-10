LAVROV: Ne padajte u euforiju zbog pritiska Trampa na Evropu i Ukrajinu
NE treba padati u euforiju zbog pritiska američkog lidera Donalda Trampa na Evropu i Ukrajinu - pregovori o rešenju ukrajinskog sukoba se nastavljaju i predstoji još dug put, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, prenose RIA Novosti.
- Više puta smo govorili da ne smemo euforično da doživljavamo ono što se dešava – da je predsednik SAD Donald Tramp "postavio na mesto" Evropljane, Vladimira Zelenskog i da od njih zahteva da ispune (obaveze)… Sve je to dobro ako želimo da postignemo mir u Ukrajini, ali mi još nismo tamo. Pregovori se nastavljaju, drugi krug je održan u Abu Dabiju, a pred nama je još velika distanca - poručio je šef ruske diplomatije u intervjuu za televiziju "NTV" povodom Dana diplomate.
Zatvoreni pregovori radne grupe, uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, održani su prošle nedelje. Pre toga, 23. i 24. januara, održan je prvi krug pregovora. Kako je ranije saopštio portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov, naredni krug pregovora o ukrajinskom rešenju održaće se u bliskoj budućnosti.
(RT Balkan)
Komentari (0)