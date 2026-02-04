Politika

"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"

В.Н.

04. 02. 2026. u 13:32

KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Foto: Piksabej

"Pokušaj vlasti, tzv vlasti Kosove da pokaže neki demokratski proces u praksi se degradira. Koristeći uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva. Tako se zove ono što se tamo dešava. Srpskoj listi su bukvalno uzeli jedan mandat da bi ga dali marionetskom aktivisti koji će u skupštini kobajagi predstavljati srpsko stanovništvo", saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Kako se dodaje, to je licemetno prema pravima Srba.

Tzv. premijer Aljbin Kurti, koga je razmazio Zapad, ponaša se kao da mu je sve dozvoljeno. Primena, tzv. zakona o strancima zabranjuje da u pokrajini borave duže od tri dana svi koji nemaju "kosovsko državljanstvo" ili neki drugi dokument.

(Sputnjik)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu iz hokeja, Rusima vrlo bliskog sporta, u kome već četiri godine važi apsolutna zabrana za učešće ruskih ekipa, kako klupskih, tako i reprezentativnih.

04. 02. 2026. u 12:55

04. 02. 2026. u 15:32

