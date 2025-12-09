EVROAZIJA KAO ARENA VELIKIH SILA: Rusija, SAD, Kina i Indija u igri uticaja
EVROAZIJA je region u kojem sve velike sile streme ka uticaju, po mogućstvu bez preuzimanja odgovornosti. To je prostor gde se ukrštaju ambicije SAD, Rusije, Kine, Indije i drugih regionalnih aktera, ponekad se poklapajući, a ponekad sukobljavajući, izjavio je Sandživ Čoudri, direktor Instituta za odbrambena istraživanja Indije.
- Danas je Evroazija u centru globalne geopolitike ne zato što je jedna zemlja kontroliše, već zato što je mnogi istovremeno oblikuju, stvarajući region koji je više određen stalnom interakcijom nego strogim redom - kazao je on na konferenciji Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ na temu „Bezbednost u Evroaziji: Od koncepcije do prakse“.
Evroazijski sistem bezbednosti je neophodan jer je poredak nakon Hladnog rata oslabljen zbog širenja saveza, pojačane konkurencije velikih sila i sukoba između Rusije i Ukrajine, što pokazuje da nema inkluzivne bezbednosne strukture koja bi mogla da kontroliše eskalaciju i rizike u sferi sajber-bezbednosti i politike, zaključio je ekspert.
Danas se održava konferencija Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Moskvi na temu „Bezbednost u Evroaziji: Od koncepcije do prakse“. Događaj će okupiti više od 40 učesnika iz Indije, Irana, Kazahstana, Kine, Pakistana, Uzbekistana i Rusije.
(Sputnjik)
