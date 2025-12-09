AMERIKA SPREMA PLAN ZA "DAN POSLE": Ukoliko Maduro padne uslediće razrađen scenario
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa radi na planovima za "dan posle", u slučaju da venecuelanski predsednik Nikolas Maduro bude svrgnut sa vlasti, izjavila su danas dva visoka zvaničnika administracije i još jedan izvor upoznat sa razgovorima.
Izvori su za CNN rekli da se planovi tiho izrađuju i pažljivo čuvaju u Beloj kući, kao i da uključuju više opcija za to kako bi mogla da izgleda akcija Sjedinjenih Američkih Država u cilju popunjavanja vakuuma moći i stabilizacije zemlje, ako Maduro dobrovoljno ode putem pregovora, ili bude primoran da ode nakon američkih udara na mete u Venecueli.
CNN ocenjuje da je interno planiranje jasan signal da Tramp razmatra svrgavanje Madura, što su zvaničnici američke administracije privatno potvrdili.
"Posao savezne vlade je da se uvek priprema za planove A, B i C", rekao je visoki zvaničnik administracije, napominjući da Tramp ne bi iznosio pretnje koje iznosi da nema spreman tim sa nizom opcija za bilo koji potencijalni ishod.
Još jedan izvor upoznat sa planiranjem rekao je da je "odgovornost vlade SAD da se pripremi za sve scenarije širom sveta koji se mogu, ali i ne moraju odvijati".
Izvor je kazao da se planovi pažljivo razmatraju u Savetu za nacionalnu bezbednost u Beloj kući, kojim rukovodi Stiven Miler, koji je poslednjih meseci tesno sarađivao sa državnim sekretarom i vršiocem dužnosti savetnika za nacionalnu bezbednost Markom Rubiom na naporima vezanim za Venecuelu.
Venecuelanska opozicija, koju predvode Marija Korina Mačado i Edmundo Gonzalez, godinama radi na planovima za posleratne akcije i javno je delila elemente tih planova.
Tokom leta je bilo neformalnih razgovora unutar američke administracije vezanih za to da li će Mačado i Gonzalez voditi zemlju, ako Maduro bude uklonjen s puta, rekli su zvaničnici.
(Tanjug)
Preporučujemo
MADURO RAZGOVARAO SA TRAMPOM: "Bio je srdačan i pun poštovanja"
04. 12. 2025. u 15:17
HOĆE LI TRAMP IZVRŠITI INVAZIJU NA VENECUELU: Kako je to povezano sa ratom u Ukrajini?
03. 12. 2025. u 20:33
TRAMP UDARA NA NARKO KARTELE: Najavljuje kopnene vojne napade u Latinskoj Americi
03. 12. 2025. u 15:23
PAPA PROTIV UPOTREBE SILE: Stigao važan apel Trampu iz Vatikana
02. 12. 2025. u 23:20
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)