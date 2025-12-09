AMERIKA SPREMA PLAN ZA "DAN POSLE": Ukoliko Maduro padne uslediće razrađen scenario

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa radi na planovima za "dan posle", u slučaju da venecuelanski predsednik Nikolas Maduro bude svrgnut sa vlasti, izjavila su danas dva visoka zvaničnika administracije i još jedan izvor upoznat sa razgovorima.

Foto: Profimedia

Izvori su za CNN rekli da se planovi tiho izrađuju i pažljivo čuvaju u Beloj kući, kao i da uključuju više opcija za to kako bi mogla da izgleda akcija Sjedinjenih Američkih Država u cilju popunjavanja vakuuma moći i stabilizacije zemlje, ako Maduro dobrovoljno ode putem pregovora, ili bude primoran da ode nakon američkih udara na mete u Venecueli.

CNN ocenjuje da je interno planiranje jasan signal da Tramp razmatra svrgavanje Madura, što su zvaničnici američke administracije privatno potvrdili.

"Posao savezne vlade je da se uvek priprema za planove A, B i C", rekao je visoki zvaničnik administracije, napominjući da Tramp ne bi iznosio pretnje koje iznosi da nema spreman tim sa nizom opcija za bilo koji potencijalni ishod.

Još jedan izvor upoznat sa planiranjem rekao je da je "odgovornost vlade SAD da se pripremi za sve scenarije širom sveta koji se mogu, ali i ne moraju odvijati".

Izvor je kazao da se planovi pažljivo razmatraju u Savetu za nacionalnu bezbednost u Beloj kući, kojim rukovodi Stiven Miler, koji je poslednjih meseci tesno sarađivao sa državnim sekretarom i vršiocem dužnosti savetnika za nacionalnu bezbednost Markom Rubiom na naporima vezanim za Venecuelu.

Venecuelanska opozicija, koju predvode Marija Korina Mačado i Edmundo Gonzalez, godinama radi na planovima za posleratne akcije i javno je delila elemente tih planova.



Tokom leta je bilo neformalnih razgovora unutar američke administracije vezanih za to da li će Mačado i Gonzalez voditi zemlju, ako Maduro bude uklonjen s puta, rekli su zvaničnici.

(Tanjug)