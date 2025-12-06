MAĐARSKA VETOM BLOKIRALA "PLAN B": Politiko tvrdi - Nema evroobveznica za finansiranje Ukrajine
MAĐARSKA je blokirala rezervni plan Evropske komisije za finansiranje Ukrajine putem emisije evroobveznica u vrednosti od 90 milijardi evra, prenosi Politiko.
Kako piše list, u pitanju je plan koji je pripremljen kao alternativa „reparacionom kreditu“ zasnovanom na eksproprijaciji ruskih aktiva.
Prema navodima izdanja, Budimpešta je 5. decembra zvanično isključila mogućnost zajedničkog zaduženja za podršku Kijevu, čime je EU ostala bez potencijalnog „plana B“ u slučaju da ne nađe pravni mehanizam za korišćenje zamrznutih ruskih sredstava u iznosu od 165 milijardi evra.
Kako se navodi, Mađarska je iskoristila pravo veta na sastanku ambasadora 27 država članica u Briselu, gde se raspravljalo o eksproprijaciji ruskih sredstava.
Ranije je diplomatski izvor naveo za ruske medije da nisu donete praktično nikakve odluke po pitanju ruske imovine.
(Sputnjik)
