PUKAO DOGOVOR U MAJAMIJU Putin sada čeka završnu verziju dokumenta: Američko-ukrajinski pregovori zapeli

PREGOVORI američke i ukrajinske delegacije o Trampovom mirovnom planu, održani u Majamiju u privatnom golf klubu Shell Bay, završeni su bez suštinskog pomaka, uprkos tome što obe strane pregovarački proces opisuju kao „produktivan“.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinsku stranu predvodio je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Rustom Umerov, dok su Sjedinjene Države predstavljali državni sekretar Marko Rubio, predsednikov izaslanik Stiv Vitkof i Trampov savetnik Kušner.

Iako su i Vašington i Kijev danima ranije nagoveštavali da je dogovor nadomak ruke, današnji sastanak nije proizveo nikakve konkretne odluke. Prema rečima Rubija, razgovor je bio „veoma produktivan i koristan“, ali to nije promenilo činjenicu da su ključna pitanja ostala otvorena. Centralne teme bile su teritorijalni sporovi i bezbednosni aranžmani koji bi garantovali dugoročnu održivost eventualnog dogovora.

Rubio je nakon sastanka poručio da je načinjen napredak, ali da predstoji još mnogo posla. „Nastavljamo da budemo realni u pogledu toga koliko je ovo teško. Ne radi se samo o okončanju rata, što je ključno, već o tome da obezbedimo budućnost Ukrajine, budućnost za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikad“, rekao je. Dodao je da timovi rade paralelno na dva fronta – načinu da se okončaju neprijateljstva između Ukrajine i Rusije i na postavljanju temelja dugoročne stabilnosti i ekonomskog oporavka Ukrajine.

Umerov i američki pregovarači su, kako je saopšteno, nastavili da razrađuju ideje dogovorene tokom prethodnih razgovora u Ženevi, ali se pokazalo da je prelazak iz principijelnih tačaka u konkretne sporazume daleko zahtevniji nego što su obe strane očekivale. Rubio je naglasio da je saradnja bila intenzivna tokom čitave prethodne nedelje, ali je i sam priznao da je Majami samo nova faza procesa, a ne njegov kraj.

Sada je fokus prebačen na sledeći, znatno delikatniji korak: Vitkof i Kušner uskoro će krenuti u Moskvu kako bi Vladimiru Putinu predstavili završnu verziju dokumenta. Koliko je realno očekivati da će Kremlj prihvatiti predlog u trenutnoj fazi, čak ni američka strana nije želela da proceni. U praksi, Majami je potvrdio ono što je već bilo jasno: dogovor o okončanju rata još uvek nije ni blizu finalizacije, a put do kompromisa ostaje dug, težak i duboko politički uslovljen.

