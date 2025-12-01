PUKAO DOGOVOR U MAJAMIJU Putin sada čeka završnu verziju dokumenta: Američko-ukrajinski pregovori zapeli
PREGOVORI američke i ukrajinske delegacije o Trampovom mirovnom planu, održani u Majamiju u privatnom golf klubu Shell Bay, završeni su bez suštinskog pomaka, uprkos tome što obe strane pregovarački proces opisuju kao „produktivan“.
Ukrajinsku stranu predvodio je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Rustom Umerov, dok su Sjedinjene Države predstavljali državni sekretar Marko Rubio, predsednikov izaslanik Stiv Vitkof i Trampov savetnik Kušner.
Iako su i Vašington i Kijev danima ranije nagoveštavali da je dogovor nadomak ruke, današnji sastanak nije proizveo nikakve konkretne odluke. Prema rečima Rubija, razgovor je bio „veoma produktivan i koristan“, ali to nije promenilo činjenicu da su ključna pitanja ostala otvorena. Centralne teme bile su teritorijalni sporovi i bezbednosni aranžmani koji bi garantovali dugoročnu održivost eventualnog dogovora.
Rubio je nakon sastanka poručio da je načinjen napredak, ali da predstoji još mnogo posla. „Nastavljamo da budemo realni u pogledu toga koliko je ovo teško. Ne radi se samo o okončanju rata, što je ključno, već o tome da obezbedimo budućnost Ukrajine, budućnost za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikad“, rekao je. Dodao je da timovi rade paralelno na dva fronta – načinu da se okončaju neprijateljstva između Ukrajine i Rusije i na postavljanju temelja dugoročne stabilnosti i ekonomskog oporavka Ukrajine.
Umerov i američki pregovarači su, kako je saopšteno, nastavili da razrađuju ideje dogovorene tokom prethodnih razgovora u Ženevi, ali se pokazalo da je prelazak iz principijelnih tačaka u konkretne sporazume daleko zahtevniji nego što su obe strane očekivale. Rubio je naglasio da je saradnja bila intenzivna tokom čitave prethodne nedelje, ali je i sam priznao da je Majami samo nova faza procesa, a ne njegov kraj.
Sada je fokus prebačen na sledeći, znatno delikatniji korak: Vitkof i Kušner uskoro će krenuti u Moskvu kako bi Vladimiru Putinu predstavili završnu verziju dokumenta. Koliko je realno očekivati da će Kremlj prihvatiti predlog u trenutnoj fazi, čak ni američka strana nije želela da proceni. U praksi, Majami je potvrdio ono što je već bilo jasno: dogovor o okončanju rata još uvek nije ni blizu finalizacije, a put do kompromisa ostaje dug, težak i duboko politički uslovljen.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VITKOF SUTRA SA PUTINOM U MOSKVI: Stiže spreman nakon sastanka sa Ukrajincima
01. 12. 2025. u 07:43
UKRAJINSKI PUKOVNIK: Hitno nam trebaju PVO rakete ili nam sleduje...
30. 11. 2025. u 16:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)