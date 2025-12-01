RUSKA „TARANTULA“ RAZOTKRILA UKRAJINSKI ŠTAB DRONOVA: 4 FAB-500 bombe pogodile bazu kod Pokrovska (VIDEO)
NA INTERNETU se pojavio snimak vazdušnog napada na kontrolni centar za upravljanje dronovima 152. odvojene lovačke brigade ukrajinskih snaga, smešten u selu Grišino blizu Pokrovska.
Na video-prilogu jasno se vide četiri avio-bombe FAB-500 koje padaju u neposrednoj blizini ukrajinskih položaja, a prema dostupnim informacijama, mete su locirane uz pomoć najnovijeg ruskog elektronsko-obaveštajnog sistema „Tarantul“, opremljenog veštačkom inteligencijom.
Grišino je do skoro predstavljalo jednu od ključnih tačaka ukrajinske odbrane. Na tom prostoru nalazila se velika koncentracija ukrajinskih snaga koje su pokušavale da izvrše deblokadu Pokrovsko-Mirnogradske aglomeracije. Uprkos nekoliko masivnih napada na ruske položaje, ukrajinske jedinice su pretrpele teške gubitke i bile prinuđene da se povuku.
Nakon toga ruske jedinice prelaze u protivnapad sa ciljem potpuno eliminisanja ukrajinskog uporišta u Grišinu. Iako taj cilj nije odmah ostvaren, ukrajinski udarni potencijal je značajno smanjen, što je dovelo do toga da Grišino više ne predstavlja polaznu tačku za veće ukrajinske operacije. Čak i ukrajinski izvori sve otvorenije navode da pokušaji probijanja ruske linije oko Pokrovska više nemaju realnu perspektivu.
ŠTA ZNAMO O SISTEMU TARANTULA?
U pozadini ruskog udara na Grišino nalazi se sistem o kojem se poslednjih meseci sve češće govori na ruskim kanalima i među vojnim analitičarima. Reč je o elektronsko-obaveštajnoj platformi „Tarantula“, novoj generaciji ruskih ESM/ELINT (otkrivanje i praćenje signala u realnom vremenu/detaljna obaveštajna analiza tih signala) sposobnosti koja koristi mašinsko učenje za otkrivanje, klasifikaciju i geolokaciju radio-emiterskih ciljeva.
Sistem funkcioniše tako što beleži kontinualni radiofrekventni spektar na širokom opsegu i potom primenjuje algoritme veštačke inteligencije kako bi izdvojio potpis uređaja koji pripadaju ukrajinskim komandnim centrima za dronove, mobilnim komunikacionim čvorovima ili taktičkim terminalima raznih NATO sistema.
Za razliku od starijih platformi koje su zahtevale dug rad operatera, „Tarantula“ automatski prepoznaje frekvencije i obrasce prenosa, što joj omogućava da razlikuje, recimo, Starlink terminal, improvizovani dron ruteri, NATO modem ili standardnu ukrajinsku radio-stanicu. Kada sistem zabeleži dovoljno signala, formira digitalnu mapu energije i daje preciznu koordinate potencijalnog komandnog položaja. Upravo se to smatra razlogom uspeha ruskog udara u Grišinu, gde su kamere registrovale četiri FAB-500 koje padaju u neposrednoj blizini kontrolnog centra brigade zadužene za upravljanje dronovima.
Ono što „Tarantulu“ izdvaja jeste sposobnost da radi i u uslovima intenzivnog ukrajinskog ometanja. Ruski izvori tvrde da sistem koristi sopstvene adaptivne filtere koji ga štite od saturacije spektra, što mu omogućava da iz velikog broja lažnih, slučajnih i namerno emitovanih signala izvuče one koji ukazuju na pravi komandni čvor. Ukrajinski izvori su već ranije upozoravali da Rusija razvija generaciju alata za lov na štabove dronova, ali „Tarantula“ se sada prvi put pojavljuje kao ključni faktor u jednoj zabeleženoj, preciznoj operaciji.
Prema dostupnim ocenama, platforma pripada kategoriji mobilnih ELINT sistema i navodno se kreće zajedno sa naprednim ruskim grupama na pravcu Pokrovska. U praksi, to znači da svaki veći radijski signal koji potiče iz ukrajinskih položaja u zoni fronta može postati meta u roku od nekoliko minuta. Ruski izvori tvrde da sistem posebno dobro detektuje „digitalne navike“ ukrajinskih operatera dronova, jer oni koriste specifične frekvencije i obrasce prenosa video-signala koji se lako razlikuju od klasičnih taktičkih komunikacija.
Kada se ovi podaci spoje sa ruskim sistemima izviđanja i odloženog navođenja avio-bombi UMPK, dolazi do onoga što se videlo u Grišinu. Meta najpre biva geolocirana Tarantulom, zatim se pozicija potvrđuje dodatnim sredstvima, a na kraju se FAB-500 sa vođenim kompletom usmerava ka preciznoj tački.
