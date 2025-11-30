Svet

"PALESTINSKA DRŽAVA JE JEDINO REŠENJE" Papa Lav XIV izneo jasan plan o mogućem miru na Bliskom istoku

В.Н.

30. 11. 2025. u 16:57

PAPA Lav XIV izjavio je danas da jedino rešenje u decenijama dugom sukobu između Izraela i palestinskog naroda mora da uključuje palestinsku državu.

ПАЛЕСТИНСКА ДРЖАВА ЈЕ ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ Папа Лав XIV изнео јасан план о могућем миру на Блиском истоку

Foto Tanjug/AP/Vatikan

"Svi znamo da Izrael u ovom trenutku još uvek ne prihvata to rešenje, ali mi ga vidimo kao jedino moguće", rekao je papa Lav XIV novinarima tokom leta za Liban, prenosi Rojters.

On je istakao da je Vatikan prijatelj Izraela i da nastoji da bude posrednički glas između dve strane, što bi moglo da im pomogne da se približe rešenju koje će biti pravedno za sve.

Papa Lav XIV će boraviti u Libanu do utorka, kada se vraća u Rim.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem

"JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem