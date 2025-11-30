"PALESTINSKA DRŽAVA JE JEDINO REŠENJE" Papa Lav XIV izneo jasan plan o mogućem miru na Bliskom istoku
PAPA Lav XIV izjavio je danas da jedino rešenje u decenijama dugom sukobu između Izraela i palestinskog naroda mora da uključuje palestinsku državu.
"Svi znamo da Izrael u ovom trenutku još uvek ne prihvata to rešenje, ali mi ga vidimo kao jedino moguće", rekao je papa Lav XIV novinarima tokom leta za Liban, prenosi Rojters.
On je istakao da je Vatikan prijatelj Izraela i da nastoji da bude posrednički glas između dve strane, što bi moglo da im pomogne da se približe rešenju koje će biti pravedno za sve.
Papa Lav XIV će boraviti u Libanu do utorka, kada se vraća u Rim.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠEF POLjSKE DIPLOMATIJE: Pozvao ambasadora Izraela zbog neprecizne objave Jad Vašema
24. 11. 2025. u 18:40
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)