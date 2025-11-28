Svet

JERMAK SE OGLASIO NAKON PRETRESA KUĆE: Korupcionaški skandal trese Ukrajinu

P. Đurđević

28. 11. 2025. u 11:18

ŠEF kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak potvrdio je da su u njegovoj kući počeli pretresi koje sprovode istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAP).

ЈЕРМАК СЕ ОГЛАСИО НАКОН ПРЕТРЕСА КУЋЕ: Корупционашки скандал тресе Украјину

Foto: Profimedia

- Danas, NABU i SAP sprovode proceduralne radnje u mojoj kući. Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dobili su potpun pristup stanu, moji advokati su na licu mesta i komuniciraju sa službenicima za sprovođenje zakona. Sa svoje strane, u potpunosti sarađujem - napisao je Jermak na Telegramu, prenosi Unian.

Ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU). Prema saopštenju NABU na Fejsbuku ove "istražne radnje (pretres) su odobrene i sprovode se u okviru istrage".

NABU i SAP su 10. novembra saopštili rezultate istrage o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru, koja je nazvana "Midas". Dokumentovane su aktivnosti visokorangirane kriminalne organizacije, čiji su učesnici izgradili veliku korupcijsku šemu kako bi uticali na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na "Energoatom". Prema istrazi, nekoliko ukrajinskih zvaničnika umešani su u sistematsko pranje novca i nezakonito bogaćenje, a na čelu šeme bio je biznismen Timur Mindič, bivši poslovni partner ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podneli su ostavke nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi.

Svet

