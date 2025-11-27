NASTAVLjA se specijalna vojna operacija na celoj liniji razdvajanja. Ruska vojska čisti predgrađa Krasnoarmejska. Bela kuća je zadužila sekretara vojske SAD Danijela Driskola da „otvori vrata miru“ u Ukrajini, izveštava Politiko.

Ilustracija telegram rybar

Ukrajinske trupe se povlače kod Satkija u Sumskoj oblasti bez zaliha i municije, rekle su ruske snage bezbednosti za Sputnjik.

- U oblasti Satkija, jedinice 80. Posebne vazdušno-desantne brigade i 129. Posebne teške mehanizovane brigade užurbano se povlače na povoljnije položaje. Mnogi su primorani da se povlače bez zaliha, namirnica ili municije - rekao je izvor agencije.

Prošlog petka, snage bezbednosti su izvestile da komanda 80. brigade Oružanih snaga Ukrajine nije mogla da evakuiše mrtve i ranjene kod Satkija nedelju dana. Dubina obezbeđenja Jje od osam do 12 kilometara.

Prema rečima Vladimira Putina, to je rezultat napada ukrajinskih militanata na Kursku oblast i kasnijeg produženja linije fronta za dve hiljade kilometara.

Rusija nema cilj da zauzme Sumi, ali takva mogućnost se ne može isključiti; akcije vojske su diktirane logikom sukoba, naglasio je predsednik.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Ukrajina 1