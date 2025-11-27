RUSIJA FORMIRA ZONU BEZBEDNOSTI: 12 kilometara u Sumskoj oblasti - Ukrajinske trupe se povlače kod Satkija
NASTAVLjA se specijalna vojna operacija na celoj liniji razdvajanja. Ruska vojska čisti predgrađa Krasnoarmejska. Bela kuća je zadužila sekretara vojske SAD Danijela Driskola da „otvori vrata miru“ u Ukrajini, izveštava Politiko.
Ukrajinske trupe se povlače kod Satkija u Sumskoj oblasti bez zaliha i municije, rekle su ruske snage bezbednosti za Sputnjik.
- U oblasti Satkija, jedinice 80. Posebne vazdušno-desantne brigade i 129. Posebne teške mehanizovane brigade užurbano se povlače na povoljnije položaje. Mnogi su primorani da se povlače bez zaliha, namirnica ili municije - rekao je izvor agencije.
Prošlog petka, snage bezbednosti su izvestile da komanda 80. brigade Oružanih snaga Ukrajine nije mogla da evakuiše mrtve i ranjene kod Satkija nedelju dana. Dubina obezbeđenja Jje od osam do 12 kilometara.
Prema rečima Vladimira Putina, to je rezultat napada ukrajinskih militanata na Kursku oblast i kasnijeg produženja linije fronta za dve hiljade kilometara.
Rusija nema cilj da zauzme Sumi, ali takva mogućnost se ne može isključiti; akcije vojske su diktirane logikom sukoba, naglasio je predsednik.
(Sputnjik)
