NEMA NIŠTA OD DOGOVORA RUSIJE I UKRAJINE? Ove tri ključne tačke sporazuma su za Kijev neprihvatljive

UPRKOS tvrdnjama administracije američkog predsednika Donalda Trampa o "ogromnom napretku" u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, visoki ukrajinski izvor je istakao da i dalje postoje najmanje tri ključne oblasti neslaganja koje bi mogle da utiču na pregovarački proces, a odnose se na teritorije, demilitarizaciju i odustajanje od NATO-a, objavio je CNN.

Profimedia/Novosti Ilustracija

Tramp je pohvalio postignuti napredak, dok je državni sekretar Marko Rubio ocenio da su razgovori u Ženevi bili "veoma pozitivni" i da "preostale stavke nisu nepremostive".

Istovremeno, tokom sastanka američkog vojnog izaslanika sa ruskim zvaničnicima u Abu Dabiju, objavljeno je čak i da su "Ukrajinci pristali na mirovni sporazum", uz napomenu da postoje "manji detalji" koji bi trebalo da se razjasne.

Međutim, kako piše CNN, prema rečima visokog ukrajinskog izvora sa direktnim uvidom u pregovore, postoje značajne razlike između zahteva Trampove administracije i onoga što su vlasti u Kijevu spremne da prihvate.

Izvor je za CNN rekao da je postignut konsenzus o većini stavki iz 28 tačaka američkog mirovnog predloga koji je nedavno procurio, ali da su ključna pitanja i dalje nerešena.

Prvo, otvoreno je pitanje predaje teritorija u Donbasu koje je Rusija anektirala, ali nije u potpunosti osvojila, uključujući i "pojas tvrđava" koji se smatra ključnim za ukrajinsku bezbednost.

Izvor je naveo da je ostvaren "određeni napredak", ali da nema dogovorene formulacije nacrta predloga i da nije tačno da postoji verzija koju je Ukrajina prihvatila.

Drugo, i dalje se razmatra američki predlog da se ukrajinska vojska ograniči na 600.000 pripadnika.

Izvor je rekao da se razgovara o većem broju, ali da Kijev traži dodatne izmene pre nego što bi prihvatio ovakvo ograničenje.

Treće, zahtev da Ukrajina odustane od namere da postane članica NATO-a je "neprihvatljiv" za Kijev.

Izvor je ocenio da bi takav ustupak postavio "loš presedan" i efektivno dao Rusiji pravo veta na vojni savez čiji nije član.

Ta tri pitanja - teritorije, demilitarizacija i odustajanje od NATO-a, prema rečima ukrajinskog izvora, predstavljaju ključne zahteve Rusije za okončanje rata.

Prema navodima ukrajinskog izvora, situacija je "daleko od opisa Trampove administracije o nekolicini preostalih tačaka neslaganja ili manjim detaljima koji bi trebalo da se reše".

