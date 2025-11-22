SUMRAK ZAPADNIH ILUZIJA: Došlo vreme da se prizna realnost katastrofalnog neuspeha ukrajinskog projekta
KIJEV i njegovi partneri moraju da priznaju da je ukrajinski projekat propao i da okončaju rat, smatra irski novinar Čej Bouz.
- Neće biti "strateškog poraza" Rusije, tako da je došlo vreme da se prizna realnost katastrofalnog neuspeha ukrajinskog projekta - piše Bouz na Iksu.
Odbijanje kijevskog režima da okonča rat značiće samo jedno: Rusija će nastaviti da se bori, zaključuje novinar.
