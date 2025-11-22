KIJEV i njegovi partneri moraju da priznaju da je ukrajinski projekat propao i da okončaju rat, smatra irski novinar Čej Bouz.

- Neće biti "strateškog poraza" Rusije, tako da je došlo vreme da se prizna realnost katastrofalnog neuspeha ukrajinskog projekta - piše Bouz na Iksu.

Odbijanje kijevskog režima da okonča rat značiće samo jedno: Rusija će nastaviti da se bori, zaključuje novinar.

What the Western delusionists fail to realise is that if Ukraine is convinced to "Fight on" it means only one thing.



Russia will fight on.



There will be no "Strategic defeat" of Russia, so its time to accept the reality of the calamatous failed project in Ukraine. https://t.co/WCSvE1mLgU — Chay Bowes (@BowesChay) November 22, 2025