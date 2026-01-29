TENISKI SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je Novak Đoković uradio pred polufinale Australijan opena
KRENULO je sitno odbrojavanje!
Novak Đoković i Janik Siner će u petak od 9:30 časova po našem vremenu odmeriti snage u polufinalu Australijan opena.
Ovo će im biti 11. susret, a Siner je do sada slavio šest puta, od čega poslednjih pet duela. Prošle sezone ga je dobio u tri seta na Rolan Garosu i Vimbldonu, a u Melburnu ga je pobedio u polufinalu 2024, u četiri seta.
Srbin i Italijan su odradili trening dan uoči međusobnog susreta u polufinalu Australijan opena. Iako je kiša pravila problem teniserima u Melburnu u četvrtak, Đoković je trenirao na otvorenom, na 1573 Areni, terenu pored Margaret Kort arene.
Srbin je ponovo iznenadio izborom partnera za trening. Sparingovao je u laganom ritmu oko sat vremena protiv 17-godišnjeg juniora Danijela Jovanovskog, Australijanca makedonskog porekla. Đoković je poseban fokus imao na servisu i riternu.
S druge strane, Siner je malo jače trenirao tek sat vremena, a potom radio na servisu.
