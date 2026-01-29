DRAMA U MELBURNU! Ceo stadion je navijao protiv Beloruskinje, a onda je Arina Sabalenka raznela Ukrajinku za finale Australijan opena
NI sudija, ni publika na Rod Lejver areni nije uspela da pomrsi račune Beloruskinji.
Arina Sabalenka je u dva seta raznela Ukrainku Elinu Svitolinu 6:2, 6:3 i plasirala se u finale Australijan opena.
Beloruskinja je odigrala savršen meč i posle ubedljive igre, uz dva brejka, relativno lako je stigla do 6:2. Blagi pad u igri usledio je u drugom setu, kada je pretrpela brejk, ali...
Sabalenka je brzo podigla nivo igre. Uvratila brejkom i izjednačila na 2:2, a od tog momenta bila je još ubedljivija i posle novog brejka stigla do nove pobede. I na kraju kao po običaju Ukrajinka nije pružila ruku Beloruskinji. A ono o čemu se najviše priča je ponašanje publike u Melburnu koja je navijala za Svitolinu, kao i potez sudije iz stolice koja je pokušala da unese nervozu u Arininu igru.
Naimem, Sabalenka jedna je od onih teniserki koje se najglasnije čuju tokom poena, što sudije uglavnom ignorišu, međutim ovog puta ju je Luis Azemar Engzel šokirala i oduzela joj dobijeni poen.
Bilo je to već u četvrtom gemu prvog seta, kada je Sabalenka izgubila poen zbog "ometanja".
Kada je Sabalenka udarila lopticu, čulo se njeno "produženo stenjanje", zbog čega je sudija prekinula poen i iznenadila ne samo Beloruskinju, nego i njenu protivnicu Svitolinu. Poen je pripao Elini, publika nagradila aplauzom, a od tog trenutka Beloruskinja je zgazila rivalku.
