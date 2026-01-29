VUČIĆ SE OBRATIO IZ DOMA GARDE NA TOPČIDERU: Veoma smo zabrinuti stvaranjem vojnih saveza u okruženju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu u Domu Garde na Topčideru.

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika

Kazao je da je ovo jako važan sastanak.

- Moram da kažem da sam veoma zadovoljan rezultatima koje Vojska postiže. Važno je da sačuvamo mir, a to možemo samo odvraćanjem od potencijalnog napada. Veoma smo zabrinuti stvaranjem vojnih saveza u okruženju. Ratne materijalne rezerve su na visokom nivou popunjenosti. Što se tiće obuće, odeće, 106 posto, hrane 100 posto. 60 dana imamo dovoljno hrane. Veoma smo pozitvno ocenili paradu, ozbiljnost Vojske. Biće i novoformiranih jedinica - rekao je Vučić.

O vojnom roku

- Razgovarali smo o vojnom roku, o 75 dana. Pitanje je da li će se ići od decembra ili marta. Uskoro ćemo donositi odluke u narednih mesec ili dva dana da li će se krenuti od decembra ili marta, a onda od septembra početi evidentiranje. Moramo da spremimo sve objekte, regrutne centre, ambulante. To su za nas važna pitanja i hoćemo da spremni dočekamo - naveo je predsednik.

O ustaštvu u Hrvatskoj

O ustaštvu u Hrvatskoj kaže da ne vidi ništa novo, niti promenjeno.

- Nisam siguran da tu pesmu peva Tpmpson, samo je pesma posvećena ustškim zlikovcima, koji su ubijeni u Blajburgu. Na to moramo da naučimo i naviknemo se. Uvek je, još u bivšoj Jugoslaviji, postojala želja da se izjednačavaj ustaše i četnici, uvek je postojala želja da se izjednači "Oj, vojvodo Sinđeliću" sa Juretom Francetićem i Bobanom. Nešto što nema veze jedno sa drugim. Ja ne vidim sreću u ideologiji fašizma i nacizma. Mi Srbi kao dostojanstven i hrabar narod uvek smo se protiv nacizma i fašima borili i uvek ćemo to da činimo - poručio je predsednik.

O setu pravosudnih zakona i kritikama EU

Na pitanje da prokomentariše kritike EU na set pravosudnih zakona i to da je Marta Kos rekla da je to korak unazad ka EU, Vučić kaže:

- Ne znam što je mene kritikovala, ali hvala joj, ja prihvatam i to na sebe. Nisam ni pročitao te zakone. Sada ću da pogledam. Samo sam proveravao sa mojim ljudima ustavnost zakona, to mi je posao. Samo ne znam kako je to korak nazad, kada nismo imali nijedan korak napred već četiri godine. Ali dobro, to je na nasležnim organima da se bave time. Ono što znam da su građani radosni da se nešto promeni u pravosudnom i tužilačkom sistemu, jer su to bili deo naših institucija koji su bili potpuno otuđeni od građana i uglavnom radili za račun nekih drugih država.

O izborima

- Što se tiče stajanja na crtu, ja ne mogu više da se kandidujem za predsednika Republike. Kao što sam bezbroj puta rekao, neću da menjam Ustav po tom pitanju. Bio sam u dva mandata, po pet godina, 10 godina predsednik Srbije. Šta god ko govorio, teško vreme i u to teško vreme, vreme najvećeg napretka Srbije. Ljudi uvek žele nekakvu vrstu promena, i kad imaju i kad nemaju razgloga za to, prirodno to tako ide. Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu. Voleo bih da mogu, ali ovako ne mogu. Što se tiče parlamentarnih izbora, to su već drugačiji izbori, tu se glasa za liste, za programe, za planove. Gospodin Đokić je onako izuzetan kandidat, oni su favoriti i oni će verovatno da pobede, a mi ćemo da se borimo da ne pobede, jer verujemo da bi uništili Srbiju - naveo je.

Na pitanje N1 da li postoji mogućnost da ne potpiše pravosudne zakone s obzirom na kritike, predsednik je rekao:

- Što se tiče javnosti koju kreira N1, vi ste me ubeđivali danima da smo ubili neko dete u Valjevu, pa ste onda rekli, nismo ga ubili, uništili smo mu bubrege.

Kazao je da mu je najvažnije što je mogao da vidi da su većina sudija rodoljubi.

- Ja želim da verujem da je strahovito važno da mi imamo pravosuđe koje će da radi u interesu građana Srbije - naveo je Vučić.

Predat raport predsedniku

Predsednik je svečano dočekan uz himnu Srbije "Bože pravde".

Vučića je dočekao stroj Garde i predat mu je raport.

Referisanju prisustvuje ministar odbrane Bratislav Gašić, a rukovodi načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.