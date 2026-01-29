ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči - Žele da nam zabrane da govorimo i da radimo

REŽISER Emir Kusturica podneo je preko preko kancelarije Zdenka Tomanovića krivičnu prijavu protiv glavne urednice portala "Novosti", Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije.

Foto: Informer/Nora Šabanović

Suđenje je odloženo zbog zdravstvenog stanja Emira Kusturice za april.

Urednica Andrijana Nešić obratila se medijima ispred Prvog osnovnog suda.

- Još jedna tužba, još jedna opasna tužba jer se ovde udara na novinarstvo kao na profesiju. Jer Kusturica u ovom procesu traži da zabranu novinarskog poziva što je presedan. U situaciji sa Zdenkom je bilo da mi se zabrani obavljanje uredničkog posla, a ovde brani mi se da pišem uopšte. Ja smatram da je ovo progon slobodne reči i da svi novinari u Srbiji trebaju ozbiljno pristupe ovoj temi i da se ne dozvoljavaju da ljudi ostaju bez posla. Mi smo tu da služimo javnosti,a ja sam pred sudom zbog istinitih činjenica. Ja sam suvu istinu napisala.

- Tekst je bio oko zatvaranja restorana objekta na Mećavniku gde je poreska inspekcija utvrdila nepravilnosti. Oni su ga privremeno zatvorili, o tome su pisali i drugi mediji. Kusturica je dao izjavu i za neke medije koje sam u tekstu prenela, kritički se osvrnula na dati situaciju i zbog toga sam se našla pred sudom

- Želi da mi onemogući novinarski rad. Ovde nije pitanje o meni kao pojedincu. Ovde je pitanje cele javnosti i svih novinara u Srbiji, da nam se zabrani da govorimo. Tužbe se podnose i protiv Informera, i protiv drugih medija... Svi vi ovde znate sa kakvim pritiscima se suočavamo svakodnevno. Napadaju se novinari, ovo je samo jedan stepenik posle. Napadi im nisu uspeli, mislim pre svega na blokadere. Sada žele da se to prenese u sudnice. I da nam nakon toga zabrane da radimo - zaključila je Nešićeva.

Advokat je naveo da je sud je naložio samo dostavljanje opravdanja, ukoliko to opravdaljnje izostanje sud bi trebao da okonča suđenje.

Ne može doći do pomirenja dve strane, s obzirom da je postupak iniciran bez povoda, dodao je.