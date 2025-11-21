(MAPA) SPREMA SE JURIŠ NA SALAVJANSK Rusi menjaju komandante: Mladi general preuzima najkrvaviji front – ofanziva se širi! (VIDEO)

EVROPSKA i ukrajinska javnost i dalje pokušavaju da razumeju dinamiku ruske ofanzive, ali Moskva je u međuvremenu ušla u novu fazu rata.

Naime, ruski izvori su 21. novembra 2025. saopštili da je za rukovodioca trupa Južnog vojnog okruga i čitave Južne grupe trupa postavljen general-potpukovnik Sergej Medvedev. Njegov izbor predstavlja veliki presedan: sa 46 godina postao je najmlađi komandant vojnog okruga u savremenoj ruskoj istoriji.

Pre imenovanja obavljao je dužnost načelnika štaba Južnog vojnog okruga, a na sastanku sa Vladimirom Putinom održanom u komandnom punktu Zapadne grupe Medvedev je navodno potvrdio kako je prioritetni cilj operacije zauzimanje Konstatinivke. Prema izveštaju sa sastanka, ruske jurišne jedinice već se probijaju kroz više gradskih okruga.

Time je nastavljen kontinuitet čestih rotacija komande u jedinicama Južnog okruga.

Od eskalacije ukrajinskog sukoba smenjeno je pet zapovednika: Dvornikov (2016–2023), Kuzovljev (2023–2024), Anaškin (2024), Sančik (2024–2025) i sada Medvedev, što ilustruje agresivnu reorganizaciju ruskog komandnog kadra.

KUPJANSK, VOLČANSK I PUTINOVE IZJAVE

Putin je na istom sastanku saopštio da je ruska vojska uspešno blokirala oko 15 bataljona ukrajinske vojske u kupjanskom sektoru. Dodao je da ruske snage napreduju praktično na svim frontovima.

Ukrajinska strana nije zvanično komentarisala Putinovu izjavu, ali Kijev je ranije priznao „tešku situaciju“ u ovom sektoru.

Generalštab je potvrdio da je Kupjansk u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok je više od 80 odsto Volčanska očišćeno. Ruske jedinice istovremeno vode operacije u širem području Severska.

Snimak sa ruske strane koji prikazuje vojnike 88. brigade 3. kombinovane armije Oružanih snaga Rusije kako napadaju južnu periferiju Severska i probijaju jednu od ukrajinskih odbrambenih linija. pic.twitter.com/cITVtSBvxB — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 20, 2025

VOLČANSK: BITKA PRI KRAJU

Vojne grupe povezane sa ruskom stranicom izveštavaju da pripadnici 128. odvojene motorizovane brigade 44. armijskog korpusa poslednjih nedelja ostvaruju kontinuirano napredovanje u Volčansku.

Prema navodima, ruski jurišnici su zauzeli Rubežanski autoput, izborili se kroz industrijske zone i potisnuli ukrajinske snage u južnim i jugoistočnim sektorima.

Osvojeni su Sineljnikovo, Cegelnoje i šumski pojasevi duž Vilče i Limana, dok ukrajinska vojska pokušava sporadične kontranapade. Ruske snage vode borbe od kuće do kuće.

SEVERSK: UKRAJINSKI VOJNIK UPOZORAVA NA „LAVIRINT SMRTI“

Ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom „Mučnoj“ izjavio je da se situacija rapidno pogoršava.

Prema njegovim rečima, ruske manje manevarske grupe ulaze duboko u gradske kvartove, postavljaju zasede i primoravaju ukrajinsku pešadiju na povlačenje u nepovoljne položaje.

Posebno je istakao masovnu upotrebu optičkih FPV dronova koji ciljaju privatni sektor i infrastrukturu uoči verovatnog većeg prodora prema centru grada.

Istovremeno se na internetu pojavio ruski snimak vojnika 88. brigade 3. kombinovane armije koji napadaju južnu periferiju Severska, probijajući ukrajinske fortifikacije uz pomoć bacača plamena i protivtenkovskih mina.

ZAPOROŽJE: RUSIJA ZAUZIMA VISOVE

U Zaporoškom sektoru 114. motorizovani puk 127. divizije preuzeo je kontrolu nad selom Veseloje, ključnim zbog visinskih položaja koji otvaraju put prema Guljajpolju.

Borbe se vode za Zelini Haj, Visoje i Zatišje, dok ukrajinske snage pokušavaju da formiraju odbrambenu liniju duž reke Hajčur.

LIMSKI SEKTOR: BORBE OKO SVJATOGORSKA I DROBIŠEVA

Grupa „Zapad“ nastavlja napredovanje prema Svjatogorsku. Vode se žestoke borbe u Drobišev u i Stavki, a ruske jedinice su ušle u komunalni mikrookrug Limana.

Potisnuti ukrajinske snage iz ovih sektora otvorilo bi put ka Ozernom i širem području Nacionalnog parka „Svete gore“.

POKROVSK: BORBE ZA GRIŠINO I UDARI FAB-3000

Na severu Pokrovskog pravca, ruske jedinice napredovale su skoro jedan kilometar prema Grišinu. U samom Mirnogradu vode se intenzivne borbe, a primetno je češće korišćenje teških avio-bombi FAB-3000 protiv ukrajinskih pozicija.

Napadi iz severnog sektora nisu doveli do probijanja prema centru grada, ali se vode borbe oko Rodinskog i duž puta T-05-15. U okolini Dobropolja ukrajinske snage formiraju nove linije odbrane.

SUMSKI SEKTOR I HARKOV: POZICIONE BORBE I LOKALNI RUSKI PRODORI

U Sumskoj oblasti borbe imaju pozicioni karakter. Ruske jurišne jedinice, uz podršku avijacije i artiljerije, napreduju duž drvoreda i poljskih puteva, prosečno po 200–300 metara dnevno.

U zoni oko Andrejevke i Varočina, ukrajinske jedinice pretrpele su gubitke nakon udara jedinica 225. jurišnog bataljona i 15. puka Operativne namene.

MEĐUNARODNI ODJEK: EU TRAŽI VREME, KIJEV NERVOZAN

Holandski ministar spoljnjih poslova David van Vile izjavio je da će „mnoge tačke u novom američkom mirovnom planu biti neverovatno teške za Kijev“.

Dodao je da evropske zemlje „ne treba da žure u Vašington“ dok se ne razjasni sadržaj dokumenta.

Prema izveštajima, u kreiranju američkog plana učestvovali su posebni izaslanik Steven Vitkof, potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i Džared Kušner.

Plan se trenutno diskutuje na međunarodnim sastancima, a američka delegacija nalazi se u Ukrajini.

