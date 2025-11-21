PRVI ČOVEK FRANCUSKE VOJSKE: Moramo biti spremni da izgubimo svoju decu u ratu sa Rusijom

FRANCUSKA mora biti spremna da "izgubi svoju decu" u ratu sa Rusijom u naredne "tri do četiri godine", upozorio je novi komandant francuskih oružanih snaga, Fabijen Mandon, javljaju francuski mediji.

Foto: Profimedia

Načelnik Generalštaba oružanih snaga Francuske suočio se sa osudama političara nakon što je upozorio da se zemlja mora pripremiti na mogućnost da bi mogla „izgubiti svoju decu“, u kontekstu pretnje koju predstavlja Rusija.

Najviši vojni zapovednik, general Fabijen Mandon, obratio se u utorak gradonačelnicima.

Tom prilikom je izjavio da, iako Francuska ima ekonomsku i demografsku snagu da porazi Moskvu, francuskom društvu nedostaje „duh“ potreban da se suprotstavi pretnji.

Rusija i Ukrajina u ratu su od februara 2022. godine, a evropske sile, uključujući Francusku, podržavaju Ukrajinu sve većim količinama oružja, ali ističu da nisu direktno uključene u sukob.

Upozorenje da bi Rusija mogla ići dalje

- Imamo svo potrebno znanje, svu ekonomsku i demografsku snagu da odvratimo moskovski režim od toga da okuša sreću tako što bi išao dalje. Ono što nam nedostaje, i tu vi imate veliku ulogu, jeste snaga duha da prihvatimo patnju kako bismo zaštitili ono što jesmo - rekao je general Mandon.

- Ako naša zemlja posustane zato što nije spremna da prihvati, budimo iskreni, da izgubi svoju decu, da trpi ekonomski jer će proizvodnja za odbranu imati prednost, tada smo u opasnosti - dodao je.

Foto: Profimedia

Francuski zvaničnici, uključujući predsednika Emanuela Makrona, više puta su upozoravali da bi Rusija mogla pokušati da ide dalje ako invazija na Ukrajinu uspe.

Vlasti pokušavaju pripremiti francusku javnost na rat ili krizu koja bi ih primorala na žrtve, ali poruka teško dopire do podeljenog stanovništva koje veruje da je dovoljno daleko od bojišta i zaštićeno nuklearnim kapacitetima.

Političke reakcije

Žan-Lik Melanšon iz stranke „Nepokorena Francuska“ poručio je da se „u potpunosti ne slaže“ sa Mandonovim izjavama.

- Nije njegova uloga da poziva gradonačelnike ili bilo koga drugog da učestvuju u ratnim pripremama o kojima niko nije odlučio: ni predsednik, ni vlada, ni parlament. Niti je njegova uloga da najavljuje žrtve koje bi proizašle iz naših diplomatskih neuspeha, o kojima se nije tražilo mišljenje javnosti! Gde je predsednik Makron? Zašto to dopušta? - upitao je Melanšon.

Luj Alio, zamenik lidera desničarskog „Nacionalnog okupljanja“, rekao je: „Čovek mora biti spreman da umre za svoju zemlju, ali rat koji se vodi mora biti pravedan, mora biti shvaćen, ili nužnost mora diktirati da je na kocki sam opstanak nacije... Ne mislim da ima mnogo Francuza spremnih da umru za Ukrajinu.“

- NE! Zar 51.000 spomenika poginulima u našim gradovima i selima nije dovoljno? Da nacionalnoj odbrani, ali ne i nepodnošljivoj ratnohuškačkoj retorici - izjavio je lider Komunističke partije Francuske, Fabijen Rusel.

- Ovo je šokantno. Da li je uloga načelnika Generalštaba da ovako uznemiri zemlju? To je čin slabosti - smatra Kristijan Estrozi, gradonačelnik Nice i član centrističke stranke „Horizont“, deo Makronove koalicije.

Povećanje troškova za odbranu

Evropska komisija procenjuje da će vojna potrošnja Evropske unije ove godine iznositi oko 392 milijarde evra, gotovo dvostruko više nego kada je Rusija pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu.

Procenjuje se da bi tokom naredne decenije na odbranu moglo biti potrošeno oko 3,4 biliona evra. Kako bi pomogla, Komisija planira da predloži povećanje dugoročnog budžeta EU za odbranu i svemir na 131 milijardu evra.