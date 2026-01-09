Svet

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio

Новости онлине

09. 01. 2026. u 10:22

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

ТРАМП УПУТИО ПИСМО ОРБАНУ: Ево шта му је поручио

Foto: Profimedia

Orban je naveo da je zahvalan na "ljubaznim rečima predsednika Trampa i nastavku prijateljstva", uz poruku da se raduje njegovom dolasku u Budimpeštu.

Tramp je u pismu naveo da mu je bilo zadovoljstvo da ugosti Orbana i mađarsku delegaciju u Beloj kući, ističući da je taj susret bio prilika da se obeleži, kako je navedeno, "zlatno doba" odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske.

Predsednik SAD je naglasio da očekuje nastavak i produbljivanje saradnje dve zemlje u ključnim oblastima, pre svega u sferama odbrane, energetike i borbe protiv ilegalnih migracija.

U pismu se dalje navodi da Tramp mađarsko rukovodstvo vidi kao primer drugima, ističući da je Orbanovo vođstvo dosledno usmereno na odbranu principa koje je naveo kao temeljne - vere, porodice i nacionalnog suvereniteta.

Kako je poručio, Sjedinjene Američke Države cene takav pristup i hrabrost u vođenju države.

Tramp je takođe zahvalio Orbanu na upućenom pozivu za posetu Mađarskoj, navodeći da će njegov tim biti u kontaktu povodom daljih koraka. 

Na kraju pisma, predsednik SAD uputio je Orbanu zahvalnost na prijateljstvu i podršci, uz želje za uspeh u predstojećem izbornom periodu u Mađarskoj.

