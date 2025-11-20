BUJA NACIZAM U AMERICI? Vašinton post: Obalska straža SAD više ne klasifikuje svastiku kao simbol mržnje

OBALSKA straža Sjedinjenih Američkih Država, prema novoj odluci koja stupa na snagu 15. decembra, više neće klasifikovati kukasti krst kao simbol mržnje, već kao "potencijalno delikatan" ili "potencijalno razdvajajući", saznaje Vašington post (WP) na osnovu dokumenata u koje je imao uvid.

Foto US Coast Guard

Prema novim smernicama, slično će biti postupano i sa omčama i Konfederativnom zastavom, iako je prikazivanje Konfederativne zastave i dalje zabranjeno, osim u određenim istorijskim ili umetničkim prikazima gde je samo sporedni element.

U septembru je, navodi WP, ministar odbrane SAD Pit Hegset naredio reviziju politika, smatrajući da postojeći standardi ugrožavaju borbenu spremnost vojnika.

Jedan zvaničnik Obalske straže koji je pregledao nove smernice ocenio je promene kao "zapanjujuće".

-Ne zaslužujemo poverenje nacije ako nismo jasni u vezi sa razornim delovanjem kukastog krsta, rekao je zvaničnik za WP pod uslovom anonimnosti.

Nove smernice takođe ograničavaju vreme za prijavu incidenta na 45 dana, što može biti problematično za članove službe na moru, koji su često mesecima u rasporedu.

-Ako ste na moru, a vaš kolega ima kukasti krst, i vi ste crnac ili Jevrejin, hoćete li se osećati bezbedno da prijavite to nadređenima?, istakao je zvaničnik

Kritičari, uključujući i nekoliko senatora, izrazili su zabrinutost da nova politika šalje pogrešnu poruku i ugrožava bezbednost pripadnika Obalske straže u trenutku rasta antisemitizma u SAD i svetu.

(Tanjug)

