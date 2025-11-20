PUTIN U VOJNOJ UNIFORMI STIGAO U KOMANDNI CENTAR GRUPE ZAPAD: Kupjansk je oslobođen, u toku borbe unutar Konstantinovke
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je posetio jedan od komandnih centara grupe „Zapad“, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Na komandnom punktu predsednik je saslušao detaljne izveštaje o situaciji na različitim pravcima, uključujući i oko Kupjanska i u Konstantinovki.
Putin je istakao da su svi zadaci postavljeni na prethodnom sastanku sa vojnim zvaničnicima - ispunjeni.
Putin je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Glavnom operativnom upravom i komandantima grupa „Zapad“ i „Jug“.
Oslobođen Kupjansk
Kupjansk je oslobođen, obavestio je načelnik Genelalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ruskog predsednika Vladimira Putina.
Kupjansk je ključni grad za odbranu ukrajinskih oružanih snaga u istočnom delu Harkovske oblasti. Smešten na reci Oskol, grad se deli na dva dela. Njegovo osvajanje će omogućiti ruskoj vojsci da nastavi napredovanje ka zapadu. Prošlog utorka, Ministarstvo odbrane je objavilo oslobođenje istočnog dela Kupjanska.
Više od 80% Volčanska je oslobođeno, a ruske oružane snage napreduju i u Seversku, dodao je načelnik Generalštaba.
Pored toga, i 70 odsto Krasnoarmejska se nalazi pod kontrolom ruske vojske.
Trinaest naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti prešlo je pod kontrolu ruskih oružanih snaga, izvestio je Gerasimov.
Izjavio je da su stvoreni uslovi za predaju ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku i Krasnoarmejsku, a mnogi od njih nisu u mogućnosti da se predaju pod pretnjom granatiranja od strane sopstvene vojske.
Jampolj je takođe oslobođen, saopšteno je na sastanku.
Govoreći o političkom rukovodstvu Ukrajine, Putin je podsetio da političko rukovodstvo od marta prošle godine uzurpira vlast i održavaju je zarad ličnog bogaćenja što je sada i razotkriveno.
- Sedeći na zlatu, teško da misle o sudbini naroda Ukrajine, a kamoli običnih vojnika. Ali mi imamo svoje ciljeve, a glavni od njih je rešavanje zadataka Specijalne vojne operacije. Narod Rusije računa na nas, na vas i očekuje potrebne rezultate - rekao je Putin.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
UKRAJINA JE GOTOVA, AMERIKA SPREMA NOVI FRONT ZA RUSIJU: Ovde se sprema novi udar Zapada
20. 11. 2025. u 21:11
ODLIČNE VESTI: Rusi odobrili vakcinu protiv raka
20. 11. 2025. u 21:07
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)