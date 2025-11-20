RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je posetio jedan od komandnih centara grupe „Zapad“, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Na komandnom punktu predsednik je saslušao detaljne izveštaje o situaciji na različitim pravcima, uključujući i oko Kupjanska i u Konstantinovki.

Putin je istakao da su svi zadaci postavljeni na prethodnom sastanku sa vojnim zvaničnicima - ispunjeni.

Footage of Vladimir Putin visiting one of the command posts of the “Zapad” group. https://t.co/7we1I5p5U9 pic.twitter.com/P64HjPFkv9 — Zmei 🇷🇺 (@zmei_ru) November 20, 2025

Putin je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Glavnom operativnom upravom i komandantima grupa „Zapad“ i „Jug“.

Oslobođen Kupjansk

Kupjansk je oslobođen, obavestio je načelnik Genelalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kupjansk je ključni grad za odbranu ukrajinskih oružanih snaga u istočnom delu Harkovske oblasti. Smešten na reci Oskol, grad se deli na dva dela. Njegovo osvajanje će omogućiti ruskoj vojsci da nastavi napredovanje ka zapadu. Prošlog utorka, Ministarstvo odbrane je objavilo oslobođenje istočnog dela Kupjanska.

Više od 80% Volčanska je oslobođeno, a ruske oružane snage napreduju i u Seversku, dodao je načelnik Generalštaba.

Pored toga, i 70 odsto Krasnoarmejska se nalazi pod kontrolom ruske vojske.

Trinaest naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti prešlo je pod kontrolu ruskih oružanih snaga, izvestio je Gerasimov.

Izjavio je da su stvoreni uslovi za predaju ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku i Krasnoarmejsku, a mnogi od njih nisu u mogućnosti da se predaju pod pretnjom granatiranja od strane sopstvene vojske.

Jampolj je takođe oslobođen, saopšteno je na sastanku.

❗️🇷🇺Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zapad (Batı) Askeri Grubu komuta merkezlerinden birini ziyaret ettiğini duyurdu.



🔸Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genelkurmay Başkanı, Ana Operasyon Dairesi yetkilileri ve ‘Zapad’ (Batı) ile ‘Yug’… pic.twitter.com/K9HWBZ0MGa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 20, 2025

Govoreći o političkom rukovodstvu Ukrajine, Putin je podsetio da političko rukovodstvo od marta prošle godine uzurpira vlast i održavaju je zarad ličnog bogaćenja što je sada i razotkriveno.

- Sedeći na zlatu, teško da misle o sudbini naroda Ukrajine, a kamoli običnih vojnika. Ali mi imamo svoje ciljeve, a glavni od njih je rešavanje zadataka Specijalne vojne operacije. Narod Rusije računa na nas, na vas i očekuje potrebne rezultate - rekao je Putin.

Uskoro opširnije