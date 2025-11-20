Svet

DIP STEJT TVRDI: Rusi okupirali naselje Veselo, napreduju i u Harkovskoj oblasti

В.Н.

20. 11. 2025. u 17:33

RUSKE snage su okupirale naselje Veselo u Zaporoškoj oblasti, a takođe su napredovale u Harkovsku oblast u području Borovaje, izveštava Dip stejt.

ДИП СТЕЈТ ТВРДИ: Руси окупирали насеље Весело, напредују и у Харковској области

Foto: Profimedia

"Neprijatelj je okupirao Veselo, a takođe je napredovao kod Zatišja i Borivske Andrijevke (Harkovska oblast – prim. aut.)", navodi se u izveštaju analitičara Dip stejta.

(Ukrajinska pravda)

