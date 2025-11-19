Svet

DIREKTOR ERBASA O RUSKIM RAKETAMA: Evropske zemlje hitno da nabave taktično nuklearno oružje

Новости онлине

19. 11. 2025. u 17:52

PREDSEDNIK kompanije Erbas, Rene Oberman, pozvao je danas evropske zemlje da nabave taktičko nuklearno oružje kao odgovor na pretnju koju predstavljaju ruske rakete "iskander" raspoređene u Kalinjingradu, a koje mogu da nose nuklearne bojeve glave.

ДИРЕКТОР ЕРБАСА О РУСКИМ РАКЕТАМА: Европске земље хитно да набаве тактично нуклеарно оружје

Foto: Profimedia

- Naša Ahilova peta je ono čime nam Rusija dosta otvoreno preti: to je više od 500 taktičkih nuklearnih bojevih glava postavljenih na 26 raketa "iskander" stacioniranih tačno ispred naših vrata, u oblasti Kalinjingrad, pored onih koje su raspoređene u Belorusiji - rekao je Oberman na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji, preneo je Rojters.

Prema njegovim rečima, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i ostale članice Evropske unije trebalo bi da se dogovore o zajedničkom programu nuklearnog odvraćanja, uključujući u velikoj meri taktički nivo.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."