DIREKTOR ERBASA O RUSKIM RAKETAMA: Evropske zemlje hitno da nabave taktično nuklearno oružje
PREDSEDNIK kompanije Erbas, Rene Oberman, pozvao je danas evropske zemlje da nabave taktičko nuklearno oružje kao odgovor na pretnju koju predstavljaju ruske rakete "iskander" raspoređene u Kalinjingradu, a koje mogu da nose nuklearne bojeve glave.
- Naša Ahilova peta je ono čime nam Rusija dosta otvoreno preti: to je više od 500 taktičkih nuklearnih bojevih glava postavljenih na 26 raketa "iskander" stacioniranih tačno ispred naših vrata, u oblasti Kalinjingrad, pored onih koje su raspoređene u Belorusiji - rekao je Oberman na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji, preneo je Rojters.
Prema njegovim rečima, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i ostale članice Evropske unije trebalo bi da se dogovore o zajedničkom programu nuklearnog odvraćanja, uključujući u velikoj meri taktički nivo.
(Tanjug)
