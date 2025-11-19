VELIKA NAJAVA IZ BELE KUĆE: Sporazum o Ukrajini biće potpisan ove nedelje?

DOKUMENT o rešavanju ukrajinske krize mogao bi da bude odobren u skorije vreme, piše Politiko.

- Visoki zvaničnik Bele kuće saopštio je da očekuju da će okvirni sporazum o prekidu sukoba biti usaglašen od strane svih strana do kraja ovog meseca ili, moguće, već ove nedelje - navodi se u tekstu.

Američki portal Axios ranije je pisao da Vašington vodi "tajne konsultacije" sa Moskvom o izradi novog plana za rešavanje ukrajinskog konflikta. Plan ima 28 tačaka podeljenih u četiri oblasti: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

I dalje nije jasno kakav će stav o tome zauzeti Kijev i njegovi evropski saveznici.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo je da nije bilo nikakvih novih inicijativa u vezi sa mirovnim rešenjem od susreta predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, gde je ova tema već bila razmatrana.

Tri runde razgovora

Od početka godine Rusija i Ukrajina održale su više rundi razgovora u Istanbulu: 16. maja, 2. juna i 23. jula. Nakon poslednje runde, strane su se dogovorile da nastave neograničenu razmenu teško ranjenih i teško bolesnih zarobljenika.

Moskva je saopštila da je spremna da preda Kijevu još 3.000 tela poginulih pripadnika ukrajinske vojske i predložila razmenu zarobljenika u broju od najmanje 1.200 sa svake strane.

Rusija je u isto vreme predložila formiranje tri radne grupe — za politička, humanitarna i vojna pitanja - ali Ukrajina nikada nije odgovorila na taj predlog.

Od tada je proces pregovora u zastoju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je izjavio da Moskva podržava dugoročno rešenje, bez privremenih primirja. On smatra da je mir moguće postići tek nakon uklanjanja uzroka sukoba, među kojima su, kako navodi, bezbednosne pretnje nastale zbog širenja NATO-a i pritisci na ruskojezično stanovništvo u Ukrajini.

