ZELENSKI PUTUJE U TURSKU: Spremamo se da ponovo oživimo pregovore sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da planira da otputuje sutra u Tursku kako bi pokušao da oživi pregovore s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini.
- Spremamo se da ponovo oživimo pregovore. Razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima. Činjenje svega što je moguće kako bi se okončao rat je glavni prioritet Ukrajine - rekao je Zelenski, prenosi Rojters.
Pozivajući se na neimenovani izvor iz Turske, Rojters navodi da će se Zelenskom na razgovorima pridružiti i američki specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof. Drugi izvor je rekao da će se turski predsednik Redžip Tajip Erdogan u Ankari sastati samo sa Zelenskim, ali ne i sa Vitkofom.
Erdoganov portparol Burhanetin Duran rekao je da će Erdogan razgovarati o naporima za uspostavljanje prekida vatre i postizanje trajnog rešenja u vezi sa rusko-ukrajinskim ratom sa Zelenskim.
Nakon nekoliko rundi sastanaka u Istanbulu u julu, nije bilo direktnih razgovora Kijeva i Moskve.
Na tim sastancima dogovorena je razmena više hiljada ratnih zarobljenika i ostataka ubijenih vojnika na obe strane.
Uprkos tome, nije bilo napretka po pitanju prekida vatre ili postizanju rešenja za okončanje rata.
