PUTIN POKRENUO IZGRADNJU NUKLEARNOG LEDOLOMCA STALJINGRAD: Rusija će nastaviti da širi svoju flotu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je danas putem video-konferencije pokrenuo izgradnju nuklearnog ledolomca Staljingrad.
- Uveren sam da će novi ledolomac Staljingrad dostojanstveno nositi ovo ponosno ime. Radeći u surovim arktičkim uslovima, krčeći put kroz led, postaće još jedan simbol talenta, snage i kreativne energije našeg naroda, njihove sposobnosti da postavljaju i sprovode najsmelije planove i da istraju u najtežim vremenima - rekao je Putin tokom ceremonije, prenose RIA Novosti.
On je ocenio ovaj događaj značajnim i napomenuo da će Rusija nastaviti da širi svoju flotu ledolomaca i razvija brodogradnju, uprkos trenutnim izazovima.
- Izgradnja još dva ledolomaca u ovoj seriji, Čukotka i Lenjingrad, nastavlja se u Baltičkom brodogradilištu. Pred nama je mnogo posla. Uveren sam da će se sve odvijati glatko i po planu - nagolasio je Putin.
Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije najavio da će kobilica novog ruskog serijski proizvedenog univerzalnog nuklearnog ledolomca projekta 22220 Staljingrad, biti položena u Baltičkom brodogradilištu u Sankt Peterburgu u novembru.
Događaj se poklapa sa 83. godišnjicom početka sovjetske kontraofanzive kod Staljingrada tokom Drugog svetskog rata.
Ledolomci projekta 22220 su najveći i najmoćniji na svetu, a njihova glavna misija je da obezbede celogodišnju plovidbu u zapadnom Arktiku.
Dugi su preko 173 metra, sa maksimalnim kapacitetom razbijanja leda do tri metra.
Ledolomci projekta 22220 UAL mogu da rade do sedam godina bez dopunjavanja gorivom.
Ekološki su neutralni: rad nuklearnih ledolomca praktično ne proizvodi emisiju ugljen-dioksida.
Upotreba promenljivog gaza omogućava ledolomcima ovog projekta da efikasno obezbede plovidbu duž Severnog morskog puta i da rade u plitkim vodama Jeniseja i Obskog zaliva.
(Tanjug)
