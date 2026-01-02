OGLASIO SE VLASNIK BARA U ŠVAJCARSKOJ POVODOM POŽARA: Par saslušan od strane tužilaštva

VLASNIK bara "Le Constellation" u Krans-Montaniju, Žak Moreti prvi put se oglasio povodom tragedije koja se dogodila uoči Nove godine za 24heures.

Jean-Christophe Bott/Keystone via AP

Kako list navodi, Žak Moreti je odbio da da duži intervju, navodeči da se "ne oseća dobro" nakon tragedije.

Pre nego što je razgvor između novinara i Moretija prekinut, vlasnik bara je istakao da je objekat bio pod inspekcijskom proverom "tri puta u poslednjih deset godina" kao i da je "sve uređeno u skladu sa normama".

List je takođe naveo da su kontaktirali opštinske vlasti o kontrolama, međutim kancelarije ne rade usled praznika, kao i da ih je predsednik opštine uputio na polciju.

Par je saslušan pred tužilaštvom kao "osobe pozvane da daju informacije" što ne znači da su formalno optuženi, već da njihova moguća umešanost u slučaj nije isključena.

Prema informacijama BFM-a, Žak Moreti nije bio u baru tokom požara te noći, već u jednoj od dve druge njihove ustanove.

Njegova supruga Džesika Moreti, koja je bila prisutna na mestu događaja, zadobila je opekotine na ruci, prema izvoru bliskom slučaju za "Figaro".



