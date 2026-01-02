OGLASIO SE VLASNIK BARA U ŠVAJCARSKOJ POVODOM POŽARA: Par saslušan od strane tužilaštva
VLASNIK bara "Le Constellation" u Krans-Montaniju, Žak Moreti prvi put se oglasio povodom tragedije koja se dogodila uoči Nove godine za 24heures.
Kako list navodi, Žak Moreti je odbio da da duži intervju, navodeči da se "ne oseća dobro" nakon tragedije.
Pre nego što je razgvor između novinara i Moretija prekinut, vlasnik bara je istakao da je objekat bio pod inspekcijskom proverom "tri puta u poslednjih deset godina" kao i da je "sve uređeno u skladu sa normama".
List je takođe naveo da su kontaktirali opštinske vlasti o kontrolama, međutim kancelarije ne rade usled praznika, kao i da ih je predsednik opštine uputio na polciju.
Par je saslušan pred tužilaštvom kao "osobe pozvane da daju informacije" što ne znači da su formalno optuženi, već da njihova moguća umešanost u slučaj nije isključena.
Prema informacijama BFM-a, Žak Moreti nije bio u baru tokom požara te noći, već u jednoj od dve druge njihove ustanove.
Njegova supruga Džesika Moreti, koja je bila prisutna na mestu događaja, zadobila je opekotine na ruci, prema izvoru bliskom slučaju za "Figaro".
BONUS VIDEO:
NOVI BEOGRAD ČEKA NOVU GODINU
