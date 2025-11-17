MEDVEDEV OPLEO PO ZAPADU: Za razliku od njih – Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu
AFRIČKE zemlje pokazuju brz razvoj i generalno gledaju na Rusiju sa velikim simpatijama, budući da, za razliku od zapadnih zemalja, Moskva nikada nikoga nije držala „u kolonijalnom zatočeništvu“, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti i predsednik „Jedinstvene Rusije“ Dmitrij Medvedev u razgovoru sa aktivistima „Mlade garde“ ove stranke.
-Afrika je kontinent u brzom razvoju koji generalno gleda na Rusiju sa velikim simpatijama. Rusija nikada nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu, za razliku od zapadnog sveta, Anglosaksonaca, naglasio je on u razgovoru sa aktivistima, čiji je odlomak objavila pres služba stranke.
Tokom posete skupu „Mlade garde“ „Jedinstvene Rusije“, Medvedev je upoznat sa radom pokreta poslednjih godina, uključujući i na međunarodnoj sceni. Aktivisti su obavestili predsednika stranke o sporazumima potpisanim sa omladinskim organizacijama vodećih stranaka u Kini, Mongoliji, Severnoj Koreji, Venecueli i Laosu. Tokom diskusije o rezultatima međunarodnog rada, pokrenuta je tema afričkih zemalja.
sputnikportal.rs
