"AKO PODRŽAVATE RAT, ONDA IDITE TAMO": Fico oštro kritikovao učenike, oni ga bojkotovali (FOTO/VIDEO)
SLOVAČKI premijer Robert Fico otputovao je u Poprad radi diskusije sa lokalnim učenicima koja se ubrzo pretvorila u bojkot - napustili su prostoriju zveckajući ključevima i noseći ukrajinsku zastavu
Premijer Slovačke Robert Fico suočio se sa novim protestom učenika, nakon što je onima kritičnim spram njegovog proruskog stava rekao da, ako su “takvi heroji” u podršci ukrajinske odbrane treba da idu tamo da se bore.
Fico je otputovao u grad Poprad radi diskusije sa lokalnim učenicima, nedelju dana nakon što je naglo otkazao prethodnu posetu kad su đaci kredom na trotoarima ispred škole ispisali poruke u kojima su kritikovali premijera.
"Kreda revolucija"
Prema “Slovak spektejtoru”, ubrzo nakon otkazivanja policija je ispitala učenika koji je napisao jednu od tih poruka i od tada su slogani ispisani kredom počeli da se pojavljuju širom Slovačke. Komentatori su pokret nazvali “kreda revolucija”.
Fico je tvrdio da prethodno otkazivanje nije povezano sa porukama napisanim kredom. Ponovo zakazani sastanak održan je u okružnoj kancelariji u Popradu, umesto u školi.
“TVP vorld” navodi da se u petak ujutro desetine učenika okupilo ispred zgrade, a da su neki bili obučeni u crno kao signal neslaganja. Unutra, diskusija je brzo postala napeta.
Žestoka rasprava
Fico je rekao da će “Evropska unija obezbediti 140 milijardi evra (Kijevu) za nastavak rata” u Ukrajini, a “Slovak spektejtor” navodi da su izjave premijera izazvale talas negodovanja u prostoriji. Fico je reagovao na to.
- Ako ste takvi heroji u tim crnim majicama i tako strastveno podržavate rat, onda idite tamo - rekao je on, dodajući da slovački zakon brani građanima priključivanje stranim sukobima bez predsedničke dozvole.
Na to je grupa učenika počela da zvecka svojim ključevima, simboličnim činom protesta koji je postao poznat tokom Plišane revolucije 1989, ustanka u Čehoslovačkoj kojim je srušena komunističku vlast.
Učenici napustili prostoriju
Učenici su potom ustali i napustili prostoriju, dok je jedan od njih nosio ukrajinsku zastavu. Prema đacima koji su protestovali, zbog atmosfere na sastanku osećali su se “nesigurno” i “uplašeno” i rekli su da će morati da napuste Slovačku po završetku škole.
Nakon što se sastanak završio, novi napisi kredom pojavili su se na trotoaru ispred mesta njegovog održavanja, navodi “TVP vorld”.
(TVP World)
Preporučujemo
I SLOVAČKA IZUZETA OD AMERIČKIH SANKCIJA: Ruska nafta može da teče
14. 11. 2025. u 20:54
PREMIJER SLOVAČKE: Nikada neću podržati plan EU da se Kijevu obezbede milijarde evra za rat
14. 11. 2025. u 21:11
"PREDAJA MIG-29 UKRAJINI NIJE BILA KRIVIČNO DELO": Oglasilo se slovačko tužilaštvo
10. 11. 2025. u 18:10
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)