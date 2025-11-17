"AKO PODRŽAVATE RAT, ONDA IDITE TAMO": Fico oštro kritikovao učenike, oni ga bojkotovali (FOTO/VIDEO)

SLOVAČKI premijer Robert Fico otputovao je u Poprad radi diskusije sa lokalnim učenicima koja se ubrzo pretvorila u bojkot - napustili su prostoriju zveckajući ključevima i noseći ukrajinsku zastavu

Premijer Slovačke Robert Fico suočio se sa novim protestom učenika, nakon što je onima kritičnim spram njegovog proruskog stava rekao da, ako su “takvi heroji” u podršci ukrajinske odbrane treba da idu tamo da se bore.

Fico je otputovao u grad Poprad radi diskusije sa lokalnim učenicima, nedelju dana nakon što je naglo otkazao prethodnu posetu kad su đaci kredom na trotoarima ispred škole ispisali poruke u kojima su kritikovali premijera.

"Kreda revolucija"

Prema “Slovak spektejtoru”, ubrzo nakon otkazivanja policija je ispitala učenika koji je napisao jednu od tih poruka i od tada su slogani ispisani kredom počeli da se pojavljuju širom Slovačke. Komentatori su pokret nazvali “kreda revolucija”.

🧵Thread: The cabinet of Robert Fico has been going through a tumultuous period, with a number of scandals and mishaps taking place in a short period of time. This has raised questions about a possibility of a government crisis arising amid calls for a "Chalk Revolution". pic.twitter.com/dLmmMboXkf — Slovakia Elects (@SlovakiaElects) November 17, 2025

Fico je tvrdio da prethodno otkazivanje nije povezano sa porukama napisanim kredom. Ponovo zakazani sastanak održan je u okružnoj kancelariji u Popradu, umesto u školi.

“TVP vorld” navodi da se u petak ujutro desetine učenika okupilo ispred zgrade, a da su neki bili obučeni u crno kao signal neslaganja. Unutra, diskusija je brzo postala napeta.

⚡️ A group of Slovak high-schoolers walked out on Prime Minister Robert Fico after he ranted against helping Ukraine, local media report.



When Fico claimed the EU was spending “140 billion euros to prolong the war” and told students to “go fight if you’re such heroes,” they… pic.twitter.com/zEgnxnvHDd — UNITED24 Media (@United24media) November 14, 2025

Žestoka rasprava

Fico je rekao da će “Evropska unija obezbediti 140 milijardi evra (Kijevu) za nastavak rata” u Ukrajini, a “Slovak spektejtor” navodi da su izjave premijera izazvale talas negodovanja u prostoriji. Fico je reagovao na to.

- Ako ste takvi heroji u tim crnim majicama i tako strastveno podržavate rat, onda idite tamo - rekao je on, dodajući da slovački zakon brani građanima priključivanje stranim sukobima bez predsedničke dozvole.

Na to je grupa učenika počela da zvecka svojim ključevima, simboličnim činom protesta koji je postao poznat tokom Plišane revolucije 1989, ustanka u Čehoslovačkoj kojim je srušena komunističku vlast.

Učenici napustili prostoriju

Učenici su potom ustali i napustili prostoriju, dok je jedan od njih nosio ukrajinsku zastavu. Prema đacima koji su protestovali, zbog atmosfere na sastanku osećali su se “nesigurno” i “uplašeno” i rekli su da će morati da napuste Slovačku po završetku škole.

Nakon što se sastanak završio, novi napisi kredom pojavili su se na trotoaru ispred mesta njegovog održavanja, navodi “TVP vorld”.

