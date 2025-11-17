MOĆAN UDAR NA LUKU IZMAIL Ruski dron zapalio ukrajinski tanker sa američkim LNG: Naređena evakuacija sa obe strane Dunava (VIDEO)
TOKOM noći 17. novembra 2025. godine, ruske snage izvele su masovne napade dronovima „Geranj-2“ i balističkim raketama na ciljeve u Ukrajini.
Glavna meta bio je lučki grad Izmail u Odeskoj oblasti, na samoj granici sa Rumunijom.
Napadi su izazvali velike požare, oštećenja energetske i lučke infrastrukture, kao i pogodak turskog tankera „Orinda“, natovarenog sa 4.000 tona tečnog prirodnog gasa.
NAPAD NA LUKU IZMAIL I TANKER „ORINDA“
Prema informacijama kanala MASH i izveštajima ukrajinskih i rumunskih medija, tri drona pogodila su tanker „Orinda“, dužine 125 metara, koji je danima čekao istovar u luci Izmail. Ukrajinski brod je plovio pod turskom zastavom i doplovio iz Rumunije sa teretom američkog tečnog prirodnog gasa (LNG).
Nakon udara, izbio je požar na palubi, a plamen je snimljen i sa rumunske strane Dunava, iz sela Plauru, gde su lokalne vlasti naredile evakuaciju stanovništvazbog opasnosti od eksplozije.
Predsednik okružnog veća Tulče, Horia Teodoresku, potvrdio je da se brod nalazio oko 500 metara od rumunske obale i da je na njemu bilo 16 članova posade. Petnaest osoba evakuisano je u obližnje naselje Čatalkioi, gde su im lokalne vlasti obezbedile privremeni smeštaj.
Rukovodstvo ukrajinske uprave morskih luka potvrdilo je da su u napadu dronom oštećeni brodovi, skladišta goriva, energetska postrojenja i železnička infrastruktura koju koristi vojska. Eksplozije su izazvale prekide u snabdevanju električnom energijom u delu Izmaila, kao i štetu na mreži visokonaponskih vodova.
REAKCIJA I EVAKUACIJA U RUMUNIJI
Rumunske vlasti su, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, aktivirale regionalni štab za vanredne situacije, uz procenu mogućnosti širenja požara ili sekundarne eksplozije.
Kako je saopšteno, „s obzirom na prirodu tereta i blizinu granice, evakuacija ljudi i životinja iz mesta Plauru bila je preventivna mera, dok se ne otkloni svaki rizik po stanovništvo“.
Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju crni dim i plamen koji se širi sa broda, dok se čuju eksplozije u pozadini. Incident se dogodio samo dan nakon što su Grčka i Ukrajina potpisale sporazum o transportu američkog LNG-a do Ukrajine preko gasne infrastrukture Grčke, što je podstaklo spekulacije da Moskva ovim napadom šalje poruku o neslaganju sa novim gasnim savezima u Evropi.
MASOVNI NAPADI NA INFRASTRUKTURU U ODESKOJ OBLASTI
Prema izjavama regionalnog vojnog komandanta Olega Kipera, ruske snage su tokom iste noći “pokušale da saturišu protivvazdušnu odbranu Ukrajine udarima na više gradova u Odeskoj oblasti”. Korišćeno je najmanje 35 dronova u dve talasne grupe, po 20 i 15 letelica, dok ukrajinska PVO tvrdi kako je uspela da obori oko 12 njih.
U napadu je 23 drona pogodilo trafostanicu Etalon snage 110 kV, što je izazvalo masovni nestanak struje i veliki požar. Vatrogasne jedinice su uspešno lokalizovale vatru, a prema ukrajinskoj državnoj službi za vanredne situacije, jedna osoba je povređena.
Napadi su se nastavili i u drugim regionima: u Černigovskoj oblasti pogođeni su objekti u gradovima Novgorod-Severski i Mena, što je dovelo do prekida u radu energetskih postrojenja kompanije Černigovoblenenergo. Slični napadi zabeleženi su i u Harikovu, Balakliji i Sumiju, gde su mete, osim dronova, gađane i balističkim raketama.
GEOPOLITIČKI KONTEKST I POSLEDICE
Napad na tanker „Orinda“ i serija udara na jug Ukrajine dolaze neposredno posle jačanja energetskog partnerstva Kijeva sa evropskim državama. Sporazum između grčke kompanije DEPA Trading i ukrajinskog Naftogaza o transportu američkog LNG-a preko grčkih terminala označen je kao „strateški korak ka smanjenju zavisnosti od ruskog gasa“.
Moskva, prema izvorima iz ruskih vojnih i diplomatskih krugova, smatra da su ovakvi potezi direktna pretnja njenim ekonomskim interesima i da će „Evropa morati da plati cenu gasne sabotaže“. Napad na tanker, iako bez službene potvrde iz Moskve, ukazuje na nastavak trenda iste linije sukoba – energetske i logističke, koje se protežu duž Dunava i Crnog mora.
oruzjeonline.com
