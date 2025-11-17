MAĐARSKA će odustati od mogućnosti da Zakarpatje na zapadu Ukrajine pripoji svojoj teritoriji, ako bude takve ponude, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban u intervjuu za medijsku grupu „Aksel Špringer“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

- Vi, Nemci, već ste pokušavali to sa drugim teritorijama, a na kraju smo mi ispaštali. Tako da iskustvo pokazuje da nije vredno upuštati se u ovu avanturu - istakao je Orban.

Budimpešta već dugo optužuje Kijev za kršenje prava mađarske manjine u Zakarpatju, posebno za njihovo pravo na upotrebu maternjeg jezika u kulturi i obrazovanju. Vlada Mađarske je više puta upozoravala da neće dozvoliti pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji sve dok ova pitanja ne budu rešena.

Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naglasio da Mađarska neće podržati nikakvo kretanje Ukrajine ka EU, jer Kijev već deset godina obmanjuje Budimpeštu, ne čineći ništa da povrati prava zakarpatskih Mađara.

(Sputnjik)

