UKRAJINSKI sukob mogao bi da se završi u doglednoj budućnosti, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia/Ilustracija

„Mislim da smo veoma blizu mira“, rekao je Orban u intervjuu za nemačku medijsku grupu „Aksel Špringer“.

Prema njegovim rečima, da bi se postigao mir, kolektivni Zapad mora da razvije jedinstven stav, jer trenutno ne postoji konsenzus među zapadnim zemljama o ukrajinskom pitanju. Dok predsednik SAD Donald Tramp promoviše mirovne inicijative, Evropa se zalaže za nastavak rata kako bi pokušala da stekne povoljniju pregovaračku poziciju, dodao je on.

Na pitanje da li je predsednik Rusije Vladimir Putin zainteresovan za mirovne pregovore, Orban je odgovorio da jeste. Na pitanje zašto, premijer je odgovorio: „Zato što rat ima cenu“. Ta cena, kako je rekao, izražava se u ljudskim životima i ekonomskim gubicima.

Orban takođe smatra da bi, s obzirom na to, Rusija želela da što pre okonča sukob, ali istovremeno teži da ostvari sopstvene ciljeve. Kada se to desi, više „neće imati smisla da se rat nastavi“, rekao je premijer, potvrdno odgovarajući na pitanje da li će Moskva moći da preuzme kontrolu nad celim Donbasom.

Istovremeno, Evropa postupa iracionalno podržavajući Kijev, jer on nema šanse da pobedi u sukobu sa Rusijom.

Evropa troši ogromna sredstva na finansiranje Kijeva u vreme kada su ta sredstva potrebna njoj samoj, dok Ukrajinu zahvataju korupcijski skandali, naglasio je mađarski premijer.

(Sputnjik)