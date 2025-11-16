SUKOB U UKRAJINI ĆE SE USKORO ZAVRŠITI Orban poslao optimističnu poruku - "Blizu smo"
UKRAJINSKI sukob mogao bi da se završi u doglednoj budućnosti, smatra mađarski premijer Viktor Orban.
„Mislim da smo veoma blizu mira“, rekao je Orban u intervjuu za nemačku medijsku grupu „Aksel Špringer“.
Prema njegovim rečima, da bi se postigao mir, kolektivni Zapad mora da razvije jedinstven stav, jer trenutno ne postoji konsenzus među zapadnim zemljama o ukrajinskom pitanju. Dok predsednik SAD Donald Tramp promoviše mirovne inicijative, Evropa se zalaže za nastavak rata kako bi pokušala da stekne povoljniju pregovaračku poziciju, dodao je on.
Na pitanje da li je predsednik Rusije Vladimir Putin zainteresovan za mirovne pregovore, Orban je odgovorio da jeste. Na pitanje zašto, premijer je odgovorio: „Zato što rat ima cenu“. Ta cena, kako je rekao, izražava se u ljudskim životima i ekonomskim gubicima.
Orban takođe smatra da bi, s obzirom na to, Rusija želela da što pre okonča sukob, ali istovremeno teži da ostvari sopstvene ciljeve. Kada se to desi, više „neće imati smisla da se rat nastavi“, rekao je premijer, potvrdno odgovarajući na pitanje da li će Moskva moći da preuzme kontrolu nad celim Donbasom.
Istovremeno, Evropa postupa iracionalno podržavajući Kijev, jer on nema šanse da pobedi u sukobu sa Rusijom.
Evropa troši ogromna sredstva na finansiranje Kijeva u vreme kada su ta sredstva potrebna njoj samoj, dok Ukrajinu zahvataju korupcijski skandali, naglasio je mađarski premijer.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSKI IZVOR TVRDI: Ukrajinska PVO pogodila zgradu ambasade Azerbejdžana u Kijevu
15. 11. 2025. u 22:14
UKRAJINSKI OPOZICIONAR: Rusija je jedina šansa Ukrajincima za normalnu budućnost
15. 11. 2025. u 22:45
DRAMATIČNO UPOZORENjE ORBANA: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.
15. 11. 2025. u 18:52
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)