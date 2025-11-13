"ARHANGEL" – NOVI ČUVAR RUSKOG NEBA: Lovac na ukrajinske izviđačke dronove (VIDEO)

RUSIJA testira novi dron-presretač pod nazivom "arhangel" u graničnoj Kurskoj oblasti, koji je, prema saopštenju Moskve, namenjen za borbu protiv ukrajinskih bespilotnih letelica koje deluju u blizini i iza linija fronta.

Projektom rukovodi Mihail Filipov, vođa dobrovoljne dron-inicijative takođe nazvane "arhangel", čije su posade presretača i mobilne radarske grupe koje izvode ispitivanja sistema u realnim uslovima, raspoređene u Kurskoj oblasti – ključnom žarištu za prekogranične ukrajinske napade dronovima.

Pokret je počeo kao mreža škola za obuku pilota dronova, a potom se razvio u test-platformu za rusku tehniku odbrane protiv bespilotnih letelica.

Državni proizvođač naoružanja "Kalašnjikov koncern" je započeo proizvodnju borbenih verzija letelice za operativna ispitivanja.

"Arhangel" je dizajniran da deluje kao vazdušni presretač – vrsta lake, jeftine letelice koja može da presretne i uništi druge dronove.

Umesto da zameni postojeće ruske mreže protivvazdušne odbrane, namenjen je tome da ih dopuni, pružajući jeftiniji sloj zaštite između raketnih sistema sa kopnene baze i ranjive infrastrukture u pozadini.

Filipov ističe da Ukrajina obično koristi dvostepenu taktiku dronova: izviđačke bespilotne letelice pronalaze "rupe" u ruskoj protivvazdušnoj odbrani, a zatim oružane snage, da li sa zemlje ili iz dronova, prate te putanje kako bi pogodile skladišta goriva, logistička čvorišta ili komandne centre.

Ova "asimetrična pretnja", prema njegovom mišljenju, stvara "ekonomsku neravnotežu", jer Ukrajina troši samo nekoliko hiljada dolara na male izviđačke dronove, dok ruska protivvazdušna odbrana mora da ispaljuje skupe presretače ili da čeka da se angažuje na maloj udaljenosti mitraljezima.

"Arhangel“ je namenjen da ispravi taj disbalans. Možemo presretati i uništavati izviđačke dronove pre nego što otkriju naše odbrane ili usmere napade na ključne objekte", izjavio je Filipov.

Cilj kompletnog sistema je preventivan i fokusira se na zaustavljanje neprijateljskih izviđačkih dronova u nameri da spreči prateće udarne misije.

"Arhangel" može da leti brzinom oko 360 kilometara na čas i da deluje u rejonu do 50 kilometara od mesta lansiranja. U pitanju je otprilike dvostruko veća brzina u odnosu na male ukrajinske izviđačke dronove koje lovi.

Filipov navodi da mobilne radarske ekipe prate dolazne ciljeve i dostavljaju koordinate pilotima presretača, koji zatim "teraju" dronove u otvoreni prostor, udaljeno od naseljenih mesta.

