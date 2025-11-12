EVROPA NASTAVLJA DA SE NAORUŽAVA: Francuska, Nemačka i Španija nastavljaju pregovore o nabavci novih vojnih aviona
FRANCUSKA, Nemačka i Španija će nastaviti ovog meseca pregovore na visokom nivou o sledećoj fazi velikog projekta nabavke vojnih lovačkih aviona, nakon što su ti razgovori prethodno odloženi zbog političke krize u Francuskoj, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.
Ministarski sastanak planiran je za sedmicu nakon 24. novembra.
Prema navodima izvora, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus trebalo bi da se odvojeno sastane sa francuskom koleginicom Ketrin Votren u Parizu u ponedeljak 17. novembra.
Pistorijus je rekao da još nije određen datum sastanka tri zemlje, ali ponovio je zahtev Nemačke da se sporazum postigne do kraja ove godine.
Agencija navodi da je reč o projektu u vrednosti većoj od 100 milijardi evra.
Votren je rekla da postoji hitna potreba da se postigne sporazum, zato što će ratni avioni Rafal koje Francuska trenutno koristi biti zamenjeni najkasnije 2040. godine.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)