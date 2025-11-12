AKO GA VIDITE Policija U Nemačkoj traga za muškarcem koji je u automobilu vozio mladunče lava
POLICIJA u nemačkom gradu Bremenu pokrenula je poteru za muškarcem koji je na društvenim mrežama objavio snimke vožnje sa mladunčem lava u svom automobilu.
Na snimcima koji su se pojavili na internetu, vidi se kako lav mirno sedi između vozača i suvozača, dok vozilo krstari ulicama grada, prenosi Bild.
Muškarac je tokom vožnje pridržavao lava jednom rukom, dok je životinja opušteno ležala na sedištu.
Policija je došla do snimaka i fotografija tokom istrage i trenutno pokušava da utvrdi identitet vozača.
Policija je saopštila da držanje opasnih životinja u Bremenu mora biti prijavljeno, što, kako navode, nije bio slučaj.
Iz Gradske uprave je potvrđeno da se preduzimaju mere da se lav oduzme i preda stručnim službama za brigu o divljim životinjama.
Za sada nije jasno kako je lav dospeo u privatno vlasništvo, ali stručnjaci upozoravaju da su životinje poput lavova često dostupne na tržištu, posebno u istočnoj Evropi, po cenama od nekoliko hiljada evra.
Stručnjaci iz Serengeti Parka u Hodenhagenu, gde bi lav mogao da bude zbrinut, ističu da niko ne bi smeo da drži takvu životinju u kućnim uslovima.
-Iako je još mlad, lav brzo raste, a njegove kandže mogu biti izuzetno opasne, upozorava Fabricio Sepe, direktor parka.
Policija je pozvala građane da odmah prijave bilo kakve informacije o muškarcu i njegovom automobilu, "kako bi lav mogao biti prebačen u sigurno i odgovarajuće okruženje".
Tanjug
