Svet

PRŠTI NA SVE STRANE Obračun među blokaderima: Kandićka udarila na ratne veterane

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2025. u 20:37

BLOKADERKA Nataša Kandić našla je da udari na ratne veterane koji su okružili Dijanu Hrku, da je "čuvaju do smrti".

ПРШТИ НА СВЕ СТРАНЕ Обрачун међу блокадерима: Кандићка ударила на ратне ветеране

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

Podrška ratnih veterana postaje morbidna.Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki [zabrinuti] građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti.

Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! Orlovi gledaju i ne mogu da se čudom načude

SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude