PRŠTI NA SVE STRANE Obračun među blokaderima: Kandićka udarila na ratne veterane

BLOKADERKA Nataša Kandić našla je da udari na ratne veterane koji su okružili Dijanu Hrku, da je "čuvaju do smrti".

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

Podrška ratnih veterana postaje morbidna.Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki [zabrinuti] građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti.

Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana.

