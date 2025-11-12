PRŠTI NA SVE STRANE Obračun među blokaderima: Kandićka udarila na ratne veterane
BLOKADERKA Nataša Kandić našla je da udari na ratne veterane koji su okružili Dijanu Hrku, da je "čuvaju do smrti".
Podrška ratnih veterana postaje morbidna.Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki [zabrinuti] građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti.
Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana.
