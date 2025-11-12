BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti
BIVŠI nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel (SPD) izjavio je da bi rat u Ukrajini bio sprečen da je bivša kancelarka Angela Merkel ostala na čelu Nemačke.
- Čvrsto sam uveren da ne bismo završili u ovom ratu da je Merkel bila na vlasti. Putem Minskih sporazuma, koje je inicirala, rat odložen za osam godina - rekao je Gabrijel za nemački javni servis ARD.
Sporazumi iz Minska koji su postignuti 2015. godine uz posredstvo Nemačke i Francuske, imali su za cilj smanjenje tenzija u istočnom delu Ukrajine, ali nisu u potpunosti sprovedeni.
Gabriel je istakao da je Merkel 2021. godine pokušala da započne nove pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da je EU, osim mađarskog premijera Viktora Orbana, odbila da je podrži.
- EU je zbog toga izgubila priliku da reši sukob diplomatskim putem... Istorija pokazuje, pre svega, da je veliki rat usledio zato što nisu vođeni pregovori. Istorijski razvoj nije takav da je veliki rat izbio za vreme Angele Merkel i perioda u kojem je želela da pregovara – već nakon toga - ocenio je Gabrijel
Podsećamo, bivša kancelarka Nemačke Angela Merkel priznala je da je svrha Minskih sporazuma bila da se Ukrajini "kupi vreme" tokom kojeg će ona ojačati za nove sukobe sa Rusijom, i dodala da NATO nije bio u stanju da pruža vojnu podršku kijevskom režimu u meri u kojoj to čini danas.
Sporazumi iz Minska
Drugi Minski sporazum, potpisan u februaru 2015. godine, podrazumevao je prekid vatre, ali i reformu ustava Ukrajine.
Glavne stavke reforme bile su decentralizacija moći i dodela posebnog statusa određenim delovima Donjecke i Luganske oblasti. Kijev, međutim, nikada nije ispunio to obećanje.
