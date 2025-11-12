ITALIJA DISKRIMINIŠE IRANSKE STUDENTE: Morao je da interveniše sud i izda nalog da se deblokira procedura za izdavanje viza

SUD je naložio Ministartsvu spoljnih poslova Italije da deblokira procedure za izdavanje viza. U 2025. godini proces rezervacija je ostao otvoren samo osam dana i stotine studenata nisu mogli da dobiju vize, rizikujući celu akademsku godinu.

Foto Shutterstock

U 2024. godini bilo je upisano 13.000 Iranaca na italijanske univerzitete, što predstavlja najveći broj stranih studenata. Turska i Kina su na drugom mestu, imaju svaka približno 6.000 upisanih studenata. Njihovo prisustvo se povećalo poslednjih godina, u akademskoj 2020-2021. bilo ih je probližno 4.000, a posebno posle viznih ograničenja Donalda Trampa iz 2018. koja su ih gurnula u druge zemlje, uključujući i Italiju, gde ih kvalifikacije zasnovane na prihodima mogu osloboditi plaćanja školarine i ponuditi im mesto u studentskim domovima.

Ali uprkos interesovanju mladih Iranaca, stvari su im postale znatno komplikovanije, sa strogim propisima i tehničkim problemima koji otežavaju dobijanje termina za vizu na vreme za upis. Problemi su se pojavili prošle kao i ove godine, čak i pre „dvanaestodnevnog rata“ koji su u junu pokrenuli izraelski vazdušni napadi, što je mnoge sprečilo da dođu ili se vrate u Iran.

Godine 2025. proces onlajn prijave bio je otvoren samo osam dana, i stotine studenata nije moglo da dobije vize, rizikujući celu svoju akademsku godinu. Na kraju je morao da interveniše sud u Torinu i izdao naredbu kojom se od Ministarstva spoljnih poslova i Italijanske ambasade u Teheranu zahtreva da hitno zakažu termine za podnošenje zahteva za vize za stotine iranskih studenata primljenih na italijanske univerzitete. Sud je time potvrdio argument podnosioca žalbe priznajući postojanje „diskriminatorskog ponašanja„ u skladu sa konsolidovanim Zakonom o imigraciji. Sud je naložio Ambasadi u Teherau da zakaše termine do 30. novembra 2025 ili u svakom slučaju blagovremeno, kako bi se omogućio ulazak studenata na vreme za akademsku 2025/2026. godinu.