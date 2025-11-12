NEMAMO MUŠKARCE, SVI BEŽE U EVROPU: Veliko upozorenje gradonačelnika Kijeva

UKRAJINA se nalazi pred sve težim nedostatkom ljudstva u svojim oružanim snagama, jer rekordan broj muškaraca beži u Evropu, upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u intervjuu za Axel Springer Global Reporters Network.

Foto: Profimedia

- Imamo ogromne probleme sa vojnicima – sa ljudskim resursima - rekao je Kličko, priznajući koliki je danak skoro četvorogodišnji rat ostavio na sposobnost Ukrajine da popuni svoje redove.

Neprekidni ruski napadi

Prema njegovim rečima, ruske snage napreduju neumoljivo, a njihove ofanzive opisao je kao „kompjutersku igru - samo napreduju, ne obraćaju pažnju na pale vojnike“.

Prema trenutnim pravilima, Ukrajinci mogu biti mobilisani od 25. godine starosti.

Kličko je predložio da se ta granica snizi.

- Ranije su 18-godišnjaci služili u vojsci - ali to su deca - rekao je on. - Sada možete biti mobilisani tek od 25. godine. Moglo bi se spustiti za godinu ili dve - na 23 ili 22.

Masovni odlazak mladih muškaraca

Kličkove izjave odražavaju rastuću zabrinutost zbog sve većeg egzodusa mladih muškaraca iz zemlje.

Vladina uredba izdata u avgustu, koja omogućava muškarcima uzrasta od 18 do 22 godine da napuste zemlju, poklopila se sa naglim porastom broja Ukrajinaca koji traže zaštitu u zemljama Evropske unije.

Prema najnovijim podacima, zemlje EU su u septembru odobrile više od 79.000 novih privremenih dozvola za zaštitu Ukrajinaca - što je najveći mesečni broj u poslednje dve godine — pri čemu su najveći porast zabeležile Nemačka i Poljska.

"Imamo hrabrost, ali nam nedostaje ljudi"

Kličko je naglasio da je disbalans između ljudskih resursa Ukrajine i brojčane nadmoći Rusije sve izraženiji.

- Oni (Rusi) imaju naređenje i napreduju - rekao je on. - Branimo svoju zemlju uspešno skoro četiri godine, ali je teško. Hrabrost za borbu još postoji - i to je veoma važno.

Sa milionima Ukrajinaca koji sada žive u inostranstvu, gradonačelnik Kijeva je istakao da budućnost zemlje zavisi od toga hoće li se taj odliv stanovništva zaustaviti i obrnuti nakon završetka rata.

- Bili bismo srećni ako bi se polovina mladih ljudi vratila - rekao je Kličko. - Ali za to su nam potrebni mir, radna mesta i dobar kvalitet života. Posle rata nas čekaju ogromni izazovi.

(Politiko)