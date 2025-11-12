NEMAČKA MILITARIZACIJA IZAZIVA STRAH U EVROPI "Politiko" analizira: Pariz ima najveću glavobolju?
KURS Berlina ka militarizaciji izaziva strah u drugim evropskim zemljama. Brzo naoružavanje Nemačke može značajno promeniti raspored snaga u Evropi i „promeniti političku kartu kontinenta“, piše Politico.
"Vreme kada je razjedinjeni Bundesver ismejavan zbog niskog borbenog morala i zastarele tehnike polako prolaze. Sada će Evropljani morati da se prilagode dominantnoj ulozi Nemačke u vojnoj sferi", navodi Politico.
"Ekonomska lokomotiva EU pretvara se u njen odbrambeno-industrijski centar, dok Francuska i zemlje Južne Evrope doživljavaju finansijske poteškoće“, objašnjava se u tekstu.
List ističe da se zbog ovoga najviše brine Pariz. Zabrinutost Francuza objašnjava se strahom od gubitka autoriteta u EU.
U Parizu su uvereni da će saradnja sa Nemcima postajati sve komplikovanija.
„Nemci neće morati da zauzmu Elzas i Mozel – mogli bi ih jednostavno kupiti“, našalio se jedan francuski političar koji je govorio za Politico.
U Poljskoj naoružavanje Nemačke smatraju „neophodnim“, iako se i sećaju istorijskih lekcija.
„Situacija u kojoj Nemačka, kada spaja ekonomsku i vojnu moć, uvek je izazivala strah“, rekao je zamenik ministra odbrane Poljske, Pavel Zalevski.
„Militarizacija Nemačke i neodređena reakcija Evropljana ukazuju da se centar teže u Evropi pomera“, ističe Politico.
„Ekonomski gigant postaje vojni lider, Francuska se oslanja na nuklearni potencijal, a Poljska jača kao konvencionalna sila na istočnom krilu NATO-a“, dodao je on.
U Evropskoj uniji novonastala situacija stvara dilemu: da li će EU moći da ograniči vojni rast Nemačke ili će to dovesti do još veće podeljenosti u oblasti odbrane. „To, bez sumnje, može biti zastrašujuće“, navodi Politico reči jednog evropskog diplomate koji se nada da će Berlin nastaviti da ispunjava svoje obaveze u okviru EU i NATO-a.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
RAKETE SE VRAĆAJU U EVROPU: Koga ciljaju?
07. 11. 2025. u 22:30
NEMAČKI POSLANIK: Ukrajina mora da shvati da Rusija neće izgubiti rat
06. 11. 2025. u 10:40
"RUSIJA SMATRA EVROPU SLABOM" Načelnik Generalštaba Francuske: Pripremamo se za mogući rat
11. 11. 2025. u 12:24
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)