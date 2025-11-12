Svet

NEMAČKA MILITARIZACIJA IZAZIVA STRAH U EVROPI "Politiko" analizira: Pariz ima najveću glavobolju?

В.Н.

12. 11. 2025. u 11:18

KURS Berlina ka militarizaciji izaziva strah u drugim evropskim zemljama. Brzo naoružavanje Nemačke može značajno promeniti raspored snaga u Evropi i „promeniti političku kartu kontinenta“, piše Politico.

"Vreme kada je razjedinjeni Bundesver ismejavan zbog niskog borbenog morala i zastarele tehnike polako prolaze. Sada će Evropljani morati da se prilagode dominantnoj ulozi Nemačke u vojnoj sferi", navodi Politico.

"Ekonomska lokomotiva EU pretvara se u njen odbrambeno-industrijski centar, dok Francuska i zemlje Južne Evrope doživljavaju finansijske poteškoće“, objašnjava se u tekstu.

List ističe da se zbog ovoga najviše brine Pariz. Zabrinutost Francuza objašnjava se strahom od gubitka autoriteta u EU.

U Parizu su uvereni da će saradnja sa Nemcima postajati sve komplikovanija.

„Nemci neće morati da zauzmu Elzas i Mozel – mogli bi ih jednostavno kupiti“, našalio se jedan francuski političar koji je govorio za Politico.

U Poljskoj naoružavanje Nemačke smatraju „neophodnim“, iako se i sećaju istorijskih lekcija.

„Situacija u kojoj Nemačka, kada spaja ekonomsku i vojnu moć, uvek je izazivala strah“, rekao je zamenik ministra odbrane Poljske, Pavel Zalevski.

„Militarizacija Nemačke i neodređena reakcija Evropljana ukazuju da se centar teže u Evropi pomera“, ističe Politico.

„Ekonomski gigant postaje vojni lider, Francuska se oslanja na nuklearni potencijal, a Poljska jača kao konvencionalna sila na istočnom krilu NATO-a“, dodao je on.

U Evropskoj uniji novonastala situacija stvara dilemu: da li će EU moći da ograniči vojni rast Nemačke ili će to dovesti do još veće podeljenosti u oblasti odbrane. „To, bez sumnje, može biti zastrašujuće“, navodi Politico reči jednog evropskog diplomate koji se nada da će Berlin nastaviti da ispunjava svoje obaveze u okviru EU i NATO-a.

