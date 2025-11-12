TURSKI JAČA PVO ŠTIT: Ulaganje od 1,1 milijarde evra u Čeličnu kupolu
TURSKA nastavlja da jača svoj kompleksni sistem protivvazdušne odbrane nazvan Čelična kupola i potpisala je dodatni ugovor sa turskom namenskom kompanijom ASELSAN vredan više 1,1 milijarde evra.
ASELSAN, gigant turske odbrambene industrije i turska vlada potpisali su nove ugovore u ukupnoj vrednosti od 1,122 milijarde evra, odnosno 139.260 hiljada evra, pored tekućih projekata masovne proizvodnje sistema protivvazdušne odbrane, prenosi portal CNNturk.com.
- Isporuke u okviru ugovora biće izvršene između 2027. i 2030. godine - navodi se u saopštenju kompanija ASELSAN.
PVO sistem Čelična kupola, u kojem se nalaze brojni raketni sistemi, radari, elektrooptički sistemi, komunikacioni moduli, komandne i kontrolne stanice i veštačka inteligencija, predstavlja mozak turske protivvazdušne odbrane.
PVO sistem Čelična kupola omogućava integrisano delovanje svih elemenata i oružja protivvazdušne odbrane unutar odbrambene strukture.
Kreiranjem objedinjene slike iz vazduha, PVO sistem Čelična kupola omogućava prenos snimaka operativnim centrima u realnom vremenu i, uz podršku veštačke inteligencije, njihovo predstavljanje donosiocima odluka.
(Tanjug)
