ANASTASIJA SEDAM GODINA UZIMALA PARE OD BIVŠEG ZA IZMIŠLJENO DETE: Andrej otišao da vidi "sina", a onda je saznao bolnu istinu

ŽENA je sedam godina varala svog bivšeg dečka za novac za izmišljeno dete.

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio u Sverdlovskoj oblasti. Nakon njihovog raskida 2018. godine, Anastasija je pisala Andreju da očekuje njegovo dete i da joj je potreban novac. Njen bivši dečko joj je poverovao i počeo da joj pomaže.

Sedam godina kasnije, leta 2025. godine, ona ga je ponovo kontaktirala i ispričala mu o njihovom "sinu školskog uzrasta", koji je navodno bio u sirotištu zbog finansijskih poteškoća. Pod tim izgovorom, ona je od muškarca dobila 50.000 rubalja.

"Otac" je kasnije otputovao u Serov i pokušao da se sastane sa sinom, ali je od poznanika saznao da Anastasija nikada nije imala dete, a zatim je kontaktirao policiju.

Sud je ženu proglasio krivom za prevaru. Njoj je naređeno da žrtvi plati 11.000 rubalja.

Preostali iznos je već vratila Andreju, piše REN TV.