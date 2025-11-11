Svet

ANASTASIJA SEDAM GODINA UZIMALA PARE OD BIVŠEG ZA IZMIŠLJENO DETE: Andrej otišao da vidi "sina", a onda je saznao bolnu istinu

Novosti online

11. 11. 2025. u 21:46

ŽENA je sedam godina varala svog bivšeg dečka za novac za izmišljeno dete.

АНАСТАСИЈА СЕДАМ ГОДИНА УЗИМАЛА ПАРЕ ОД БИВШЕГ ЗА ИЗМИШЉЕНО ДЕТЕ: Андреј отишао да види сина, а онда је сазнао болну истину

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio u Sverdlovskoj oblasti. Nakon njihovog raskida 2018. godine, Anastasija je pisala Andreju da očekuje njegovo dete i da joj je potreban novac. Njen bivši dečko joj je poverovao i počeo da joj pomaže.

Sedam godina kasnije, leta 2025. godine, ona ga je ponovo kontaktirala i ispričala mu o njihovom "sinu školskog uzrasta", koji je navodno bio u sirotištu zbog finansijskih poteškoća. Pod tim izgovorom, ona je od muškarca dobila 50.000 rubalja.

"Otac" je kasnije otputovao u Serov i pokušao da se sastane sa sinom, ali je od poznanika saznao da Anastasija nikada nije imala dete, a zatim je kontaktirao policiju.

Sud je ženu proglasio krivom za prevaru. Njoj je naređeno da žrtvi plati 11.000 rubalja.

Preostali iznos je već vratila Andreju, piše REN TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću