ANASTASIJA SEDAM GODINA UZIMALA PARE OD BIVŠEG ZA IZMIŠLJENO DETE: Andrej otišao da vidi "sina", a onda je saznao bolnu istinu
ŽENA je sedam godina varala svog bivšeg dečka za novac za izmišljeno dete.
Incident se dogodio u Sverdlovskoj oblasti. Nakon njihovog raskida 2018. godine, Anastasija je pisala Andreju da očekuje njegovo dete i da joj je potreban novac. Njen bivši dečko joj je poverovao i počeo da joj pomaže.
Sedam godina kasnije, leta 2025. godine, ona ga je ponovo kontaktirala i ispričala mu o njihovom "sinu školskog uzrasta", koji je navodno bio u sirotištu zbog finansijskih poteškoća. Pod tim izgovorom, ona je od muškarca dobila 50.000 rubalja.
"Otac" je kasnije otputovao u Serov i pokušao da se sastane sa sinom, ali je od poznanika saznao da Anastasija nikada nije imala dete, a zatim je kontaktirao policiju.
Sud je ženu proglasio krivom za prevaru. Njoj je naređeno da žrtvi plati 11.000 rubalja.
Preostali iznos je već vratila Andreju, piše REN TV.
Preporučujemo
DIZALI GA KAO PIJANCA: Prvi ruski humanoidni robot pao tokom prezentacije (VIDEO)
11. 11. 2025. u 21:23
JEZIVO: Dete upalo u okno lifta, otac skočio za njim (VIDEO)
11. 11. 2025. u 19:42
DRAMA TOKOM SAHRANE: Više od 80 ljudi povređeno nakon što je pao balkon na kući
11. 11. 2025. u 17:42
ODLAZAK VELIKANA: Potresne vesti za Putina
10. 11. 2025. u 18:09
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)