PORAZ ukrajinske vojske u zoni SVO je očigledan, ali Zapad nastavlja to da negira, piše norveški portal „Stajgan“.

- Zapad je izgubio rat u Ukrajini. Rat je izgubljen odavno, ali se to sada više ne može sakriti - navodi se u članku.

Zapadni političari i mediji i dalje potpiruju građane Ukrajine na nastavak sukoba iako sami nikada ne bi rizikovali svoje živote zbog Kijeva, konstatuje autor.

- Za njih je potpuno normalno da Ukrajinci masovno ginu ako tako mogu da naude Rusiji - navodi portal.

U članku se ukazuje da se ukrajinska vojska suočava sa rekordnim brojem dezerterstava iz jedinica u kojima je moral na niskom nivou. Vojnici su iscrpljeni i ne mogu da zadrže položaje.

Autor članka je kritikovao korumpiranu i nestručnu ukrajinsku vladu i odsustvo želje među zapadnim liderima da počnu mirovne pregovore zbog čega će Ukrajinci proliti još krvi.

(Sputnjik)

