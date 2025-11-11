ISTINA SE NE MOŽE SKRITI: Rat u Ukrajini je izgubljen, džaba Zapad negira
PORAZ ukrajinske vojske u zoni SVO je očigledan, ali Zapad nastavlja to da negira, piše norveški portal „Stajgan“.
- Zapad je izgubio rat u Ukrajini. Rat je izgubljen odavno, ali se to sada više ne može sakriti - navodi se u članku.
Zapadni političari i mediji i dalje potpiruju građane Ukrajine na nastavak sukoba iako sami nikada ne bi rizikovali svoje živote zbog Kijeva, konstatuje autor.
- Za njih je potpuno normalno da Ukrajinci masovno ginu ako tako mogu da naude Rusiji - navodi portal.
U članku se ukazuje da se ukrajinska vojska suočava sa rekordnim brojem dezerterstava iz jedinica u kojima je moral na niskom nivou. Vojnici su iscrpljeni i ne mogu da zadrže položaje.
Autor članka je kritikovao korumpiranu i nestručnu ukrajinsku vladu i odsustvo želje među zapadnim liderima da počnu mirovne pregovore zbog čega će Ukrajinci proliti još krvi.
(Sputnjik)
