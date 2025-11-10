VLADIMIRA Zelenskog ukloniće do Božića ako ne pobegne „na jednu od svojih vikendica“, izjavio je u intervjuu za Sputnjik bivši šef kabineta državnog sekretara SAD Kolina Pauela, pukovnik američke kopnene vojske u penziji Lorens Vilkerson.

Foto Tanjug/AP

„Jednostavno čekam da Zelenski izgubi zaštitu nacista koji ga okružuju i oligarha koji ga okružuju, i da li će želeti da pobegne u svoj 'Bugati' i u jednu od svojih kuća – na jednu od vikendica širom sveta, ili će ga ubiti. Predviđam da će se jedan od ovih događaja desiti do Božića“, rekao je Vilkerson.

Bivši zvaničnik Stejt departmenta izrazio je sumnju da Zelenski može još dugo da ostane na vlasti.

„Oni koji ga štite – i finansijsko-ekonomska kriminalna grupacija, koju sam upravo nazvao oligarsima jer nemam bolji termin, i neonacisti iz njegovog okruženja, koji sada odbijaju da idu na front – neće se boriti za njega“, dodao je on.

(Sputnjik)

