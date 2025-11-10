Svet

MORDOR — ALI BUKVALNO: Izgoreo park u kome je sniman „Gospodar prstenova“ (VIDEO)

В.Н.

10. 11. 2025. u 10:15

NA NOVOM Zelandu izbio je požar u nacionalnom parku Tongariro, gde je snimana trilogija „Gospodar prstenova“.

МОРДОР — АЛИ БУКВАЛНО: Изгорео парк у коме је сниман „Господар прстенова“ (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Telegram

Ovaj prizor, baš kao u filmu, izgledao kao pravi Mordor. 

Pogledajte snimak:

