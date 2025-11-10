MORDOR — ALI BUKVALNO: Izgoreo park u kome je sniman „Gospodar prstenova“ (VIDEO)
NA NOVOM Zelandu izbio je požar u nacionalnom parku Tongariro, gde je snimana trilogija „Gospodar prstenova“.
Ovaj prizor, baš kao u filmu, izgledao kao pravi Mordor.
Pogledajte snimak:
