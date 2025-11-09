ODLUKA američkog predsednika Donalda Trampa da povuče jedan broj vojnika iz istočnoevropskih zemalja zabrinuo je zagovornike sukoba dve najmoćnije države na svetu, koji žele da kolektivni Zapad sa SAD na čelu nanese strateški poraz Rusiji.

Komanda američke vojske u Evropi saopštila je 29. novembra da će smanjiti broj svojih vojnika u Rumuniji. Pentagon je povukao 700 vojnika Druge elitne brigade 101. vazdušno-desantne divizije. Oni su prebačeni iz vazdušne baze u Rumuniji na mesto stalne lokacije u američku državu Kentaki. U Rumuniji još ostaje hiljadu vojnika spomenute divizije.

Predsednik Rumunije Nikišor Dan je izjavio da se njihov odlazak neće odraziti na bezbednost njegove zemlje. Dan pragmatično kaže da je za Rumuniju mnogo važnije da ostanu američke kompanije i da se i dalje razvijaju ekonomski odnosi dveju zemalja. Za razliku od predsednika Dana, Trampa kritikuju njegovi politički protivnici u SAD jer smatraju da obruč oko Rusije treba dodatno stezati.

Rukovodstvo američke komande za Evropu i Afriku objasnilo je saveznicima da odlazak vojnika iz Rumunije ne znači da Vašington odustaje od svojih obaveza iz Statuta NATO iz člana pet da napad na jednu članicu tog vojnog bloka znači rat sa ostalim saveznicima. Vašington ih umiruje tvrdnjom da smanjuje kontingent jer je ojačan vojni potencijal evropskih zemalja. Ističe se da su evropske članice NATO prihvatile zahtev Trampa da povećaju svoje vojne budžete i tako preuzmu odgovornost za svoju bezbednost.

U februaru 2025. ministar odbrane SAD Pit Hegset kazao je u razgovoru sa Vladimirom Zelenskim da Vašington želi da povuče veći deo svojih vojnika iz Evrope. Hegset je kao disciplinovani činovnik ipak rekao da je poslednju reč imao Tramp. Sajt "Politiko" je pisao da SAD mogu da smanje broj svojih vojnika u Evropi za 30 odsto.

Trenutno je u Evropi oko 90.000 američkih vojnika, od ukupno 160.000 koliko ih ima u inostranstvu. Najviše ih je u Nemačkoj, čak 35.000. Iako smanjuju broj vojnika u evropskim zemljama, Amerikanci će ostaviti skladišta svoje vojne tehnike i municije.

Više taktičkih atomskih glava NEMAČKI mediji najavljuju da će Pentagon, paralelno sa smanjenjem broja vojnika u Evropi, povećati količine taktičkog atomskog oružja u zemljama NATO. Sada je u Evropi oko 120 američkih avionskih bombi sa atomskim bojevim glavama. Te bombe se nalaze u šest zemalja - Belgiji, Nemačkoj, Italiji, Holandiji i Turskoj.

Ratoborniji američki političari kritikovali su izmenu Strategije nacionalne odbrane i smanjenje broja američkih vojnika u Evropi. Oni traže da se odluke donose u skladu sa ocenama svog vojnog rukovodstva za Evropu i Afriku jer se promenio način ratovanja u Ukrajini. Brojni evropski političari koji su protiv normalizacije odnosa Vašingtona i Moskve ne žele povlačenje američkih vojnika sa Starog kontinenta. U rukovodstvu NATO za Evropu smatraju da povlačenje vojnika iz Rumunije neće oslabiti odbranu na istoku bloka.

I predsednik Finske Aleksandar Stub se slaže da evropska odbrana neće oslabiti povlačenjem jednog broja vojnika iz Rumunije. Stub misli da će te vojnike Amerika prebaciti u indijsko-tihookeanski region sa željom da "obuzda" Kinu.

Do Podmoskovlja za 14 minuta NOVE američke rakete "dark igl", koje su pet puta brže od zvuka, mogle bi iz baza u Nemačkoj da dolete za 14 minuta do Podmoskovlja. Njihov domet je oko 2.800 kilometara. Amerikanci tvrde da bi te rakete mogle biti na bojevom dežurstvu već 2026. godine. Znatno sporije rakete "tajfun" već su u fazi ispitivanja. Sa druge strane, Rusi imaju dobru protivraketnu odbranu, ali je još značajnija "paleta" hipersoničnih raketa koje su značajno sredstvo odvraćanja.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset objašnjava da će i iduće godine biti nastavljen povratak američkih vojnika iz Rumunije. Ipak, ostaće oni koji su angažovani u opsluživanju baze PRO u Deveselu. To je baza koju su Amerikanci prvo predstavljali kao moćnu zaštitu protiv iranskih raketa kao i onih koje bi ka Evropi letele iz Severne Koreje. Vojni analitičari u Moskvi kažu da američke rakete u bazi u Deveselu mogu lako da se koriste kao ofanzivne u eventualnom napadu na jug Rusije.

Osim Rumunije, do kraja 2026. godine jedan broj Amerikanaca u uniformi napustiće Bugarsku, a potom Mađarsku i Slovačku, jer se procenjuje da njima ne preti nikakav napad Rusije. U Pentagonu ocenjuju da je kopnena vojska saveznika u Evropi sada bolje pripremljena za odbranu jer su povećani vojni budžeti. Zemlje iz kojih se povlače američki vojnici ionako nisu zainteresovane da šalju svoje vojnike u rat u Ukrajini.

Mađarska i Slovačka ne žele čak ni da šalju materijalnu pomoć ukrajinskoj vojsci.

Što se tiče Poljske i bivše tri sovjetske republike na Baltiku, ni njih niko ne namerava da napadne. Simptomatično je da te četiri zemlje, kad imaju na svojoj strani SAD, prednjače sa agresivnom ratnom retorikom i takmiče se sa pretnjama Rusiji. Tramp je čak govorio da SAD mogu da povećaju svoj broj vojnika na teritoriji Poljske. Foto: Profimedia

Vodeće američke televizijske stanice otvoreno govore da su Pentagonu potrebni vojnici u Latinskoj Americi i tihookeanskom regionu pa zbog toga moraju da povlače svoje snage iz evropskih zemalja gde nema ratne opasnosti. Da podsetimo, od početka svog drugog mandata, Donald Tramp stalno ponavlja da mu ne pada na pamet da šalje vojnike u Ukrajinu jer to nije njegov rat već njegovog prethodnika Džozefa Bajdena.

Ruski parlamentarac Andrej Kolesnik misli da Tramp želi da evropske zemlje preuzmu finansiranje baza u kojima se nalaze američki vojnici. Uostalom, zasada je jedino spremna Poljska, čije je rukovodstvo više puta nudilo ne samo gostoprimstvo američkoj vojsci nego i plaćanje uređenja vojnih baza gde bi bili vojnici iz SAD.

Generalni sekretar NATO Mark Rute nastoji da smiri one koje je uhvatila panika da će Amerikanci polako povući svoju vojsku sa Starog kontinenta i prepustiti brigu o bezbednosti Evropljanima.

- Mislim da se daje preveliki značaj odlasku iz Rumunije. I dalje je u Evropi značajan broj američkih vojnika - kazao je Mark Rute novinarima u Bukureštu. On je dodao da se uvek može povećati broj vojnika u određenoj zemlji ako bude potrebno.

Stalni predstavnik SAD u NATO Metju Vitaker je napisao u sredu na mreži "Iks" da u Evropi ostaje snažno prisustvo Amerike kao i podrška programu "Istočni stražar". Radi se o projektu jačanja istočnih granica članica NATO.

Ruski eksperti ne vide velike promene u bezbednosnom smislu u Evropi koje bi izazvao odlazak američkih vojnika. Politikolog Aleksandar Bobrov iz Instituta strateških istraživanja kaže da je Trampova odluka o povlačenju jednog broja vojnika simboličnog značaja. On na taj način pokazuje da tihookeanski region i Južna Amerika za SAD postaju važniji nego do sada. Ruski senator Sergej Muratov dodaje da Tramp na taj način još jednom poručuje Evropi da ona treba da finansira i brine se za svoju bezbednost.

Moskovski vojni ekspert Andrej Klicevič ističe da Tramp nije promenio koncepciju zaštite Evrope u okviru NATO već samo pokušava da to čini jeftinije.

- Tramp će zaista povući vojnike, ali će u tim zemljama zadržati vojna skladišta u kojima će ostati vojna tehnika i municija. Vojnike će Amerikanci lako prebaciti avionima ako zatreba, a vojna tehnika i oružje će ih čekati. Ako oni budu dobro čuvani u skladištima, uštedeće se mnogo novca - objašnjava Andrej Klicevič.

