Svet

PANIKA U AMERIČKOJ VOJNOJ BAZI! Stigao sumnjivi paket, više osoba se razbolelo

Новости онлине

07. 11. 2025. u 08:29

VIŠE ljudi se razbolelo i prebačeno je u bolnicu nakon što je u Zajedničku bazu Endruz u američkoj državi Merilend dostavljen sumnjiv paket sa belim prahom, saopštili su danas zvaničnici i izvori upoznati sa istragom.

Foto: Tanjug/AP

Prema saopštenju baze, incident se dogodio kada je jedna osoba otvorila paket, zbog čega su evakuisane dve zgrade i uspostavljen bezbednosni kordon, prenosi Si-En-En.

Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i utvrdile da nema neposredne pretnje, nakon čega je slučaj predat Kancelariji za specijalne istrage.

Više osoba koje su bile u blizini paketa prevezeno je u medicinski centar Malkolm Grouv u okviru baze.

Prema izvorima Si-En-Ena, početni test koji je sproveo HAZMAT tim nije otkrio prisustvo opasnih materija, ali istraga se nastavlja.

Tim za opasne materije napustio je sinoć mesto događaja.

Obim i priroda simptoma kod onih koji su se razboleli nisu još poznati.
Prostorija u kojoj je koverta otvorena - u zgradi gde se nalazi Centar za pripravnost Nacionalne garde, i dalje je zatvorena.

Zajednička baza Endruz, koja se nalazi u blizini Vašingtona, poznata je po tome što se koristi za putovanja predsednika, potpredsednika i članova kabineta.

Američki predsednik Donald Tramp boravio je u bazi dan pre incidenta, u sredu.

Centar za spremnost Vazduhoplovne nacionalne garde, gde se incident dogodio, povezuje Biro Nacionalne garde sa jedinicama Vazduhoplovne nacionalne garde u saveznim državama i teritorijama SAD.

