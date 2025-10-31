ANTIRUSKE SANKCIJE NEMAJU EFEKTA: EU njima neće promeniti politiku Moskve
NEPRIJATELjSKE akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku Moskve, Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.
-Neprijateljske akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku naše zemlje. Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, štiti prava i slobodu svojih građana, kao i da podržava formiranje multipolarnog svetskog poretka, navodi se u saopštenju Ministarstva kao odgovor na 19. paket antiruskih sankcija EU.
Prema saopštenju Ministarstva, Rusija uvodi zabranu ulaska za niz predstavnika evropskih institucija i država Evrope kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa antiruskih sankcija na sastanku Saveta Evropske unije.
Zabrana obuhvata, između ostalih, zaposlene u organima bezbednosti, državnim i poslovnim organizacijama, kao i građane država-članica EU i niza drugih zapadnih zemalja, koji su odgovorni za pružanje vojne pomoći Kijevu, učestvovanje u organizaciji isporuka proizvoda dvostruke namene za Ukrajinu, pokušaje podrivanja teritorijalnog integriteta Rusije i organizaciju blokade kretanja ruskih brodova i robe, pojasnili su u saopštenju.
-Pored toga, zabrana se odnosi i na predstavnike evropskih struktura, državnih organa zemalja EU i drugih evropskih država koji se bave stvaranjem "tribunala" protiv ruskog rukovodstva, zagovaraju konfiskaciju ruskih državnih sredstava ili korišćenje njihove dobiti u interesu Ukrajine, odgovorni su za uvođenje i primenu sankcija protiv naše zemlje i pokušavaju da naškode odnosima Rusije sa drugim državama, dodaje se u saopštenju.
Šef diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ranije je saopštila da je EU usvojila devetnaesti paket sankcija protiv Rusije. Konkretno, u okviru novih restrikcija uvode se ograničenja kretanja ruskih diplomata unutar Evropske unije.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOVI PAKET SANKCIJA PROTIV RUSIJE: EU cilja rusku energetiku, banke i kriptovalute
23. 10. 2025. u 15:21
EU ŽELI VEĆA OVLAŠĆENjA: Brisel bi da obavlja inspekciju brodova ruske flote u senci
19. 10. 2025. u 15:00
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)