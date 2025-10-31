Svet

ANTIRUSKE SANKCIJE NEMAJU EFEKTA: EU njima neće promeniti politiku Moskve

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 18:30

NEPRIJATELjSKE akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku Moskve, Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Foto Tanjug/AP/Mathieu Pattier

-Neprijateljske akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku naše zemlje. Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, štiti prava i slobodu svojih građana, kao i da podržava formiranje multipolarnog svetskog poretka, navodi se u saopštenju Ministarstva kao odgovor na 19. paket antiruskih sankcija EU.

Prema saopštenju Ministarstva, Rusija uvodi zabranu ulaska za niz predstavnika evropskih institucija i država Evrope kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa antiruskih sankcija na sastanku Saveta Evropske unije.

Zabrana obuhvata, između ostalih, zaposlene u organima bezbednosti, državnim i poslovnim organizacijama, kao i građane država-članica EU i niza drugih zapadnih zemalja, koji su odgovorni za pružanje vojne pomoći Kijevu, učestvovanje u organizaciji isporuka proizvoda dvostruke namene za Ukrajinu, pokušaje podrivanja teritorijalnog integriteta Rusije i organizaciju blokade kretanja ruskih brodova i robe, pojasnili su u saopštenju.

-Pored toga, zabrana se odnosi i na predstavnike evropskih struktura, državnih organa zemalja EU i drugih evropskih država koji se bave stvaranjem "tribunala" protiv ruskog rukovodstva, zagovaraju konfiskaciju ruskih državnih sredstava ili korišćenje njihove dobiti u interesu Ukrajine, odgovorni su za uvođenje i primenu sankcija protiv naše zemlje i pokušavaju da naškode odnosima Rusije sa drugim državama, dodaje se u saopštenju.

Šef diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ranije je saopštila da je EU usvojila devetnaesti paket sankcija protiv Rusije. Konkretno, u okviru novih restrikcija uvode se ograničenja kretanja ruskih diplomata unutar Evropske unije.

(sputnikportal.rs)

