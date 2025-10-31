ANTIRUSKE SANKCIJE NEMAJU EFEKTA: EU njima neće promeniti politiku Moskve

NEPRIJATELjSKE akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku Moskve, Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

-Neprijateljske akcije Evropske unije ne mogu nikako da utiču na politiku naše zemlje. Rusija će nastaviti da brani svoje nacionalne interese, štiti prava i slobodu svojih građana, kao i da podržava formiranje multipolarnog svetskog poretka, navodi se u saopštenju Ministarstva kao odgovor na 19. paket antiruskih sankcija EU.

Prema saopštenju Ministarstva, Rusija uvodi zabranu ulaska za niz predstavnika evropskih institucija i država Evrope kao odgovor na usvajanje devetnaestog paketa antiruskih sankcija na sastanku Saveta Evropske unije.

Zabrana obuhvata, između ostalih, zaposlene u organima bezbednosti, državnim i poslovnim organizacijama, kao i građane država-članica EU i niza drugih zapadnih zemalja, koji su odgovorni za pružanje vojne pomoći Kijevu, učestvovanje u organizaciji isporuka proizvoda dvostruke namene za Ukrajinu, pokušaje podrivanja teritorijalnog integriteta Rusije i organizaciju blokade kretanja ruskih brodova i robe, pojasnili su u saopštenju.

-Pored toga, zabrana se odnosi i na predstavnike evropskih struktura, državnih organa zemalja EU i drugih evropskih država koji se bave stvaranjem "tribunala" protiv ruskog rukovodstva, zagovaraju konfiskaciju ruskih državnih sredstava ili korišćenje njihove dobiti u interesu Ukrajine, odgovorni su za uvođenje i primenu sankcija protiv naše zemlje i pokušavaju da naškode odnosima Rusije sa drugim državama, dodaje se u saopštenju.

Šef diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ranije je saopštila da je EU usvojila devetnaesti paket sankcija protiv Rusije. Konkretno, u okviru novih restrikcija uvode se ograničenja kretanja ruskih diplomata unutar Evropske unije.

