SEVERNA MAKEDONIJA U VELIKOM PROBLEMU: Vlada proglasila kriznu situaciju u snabdevanju strujom

24. 12. 2025. u 08:10

VLADA Severne Makedonije usvojila je odluku o uvođenju krizne situacije u snabdevanju električnom energijom na teritoriji cele zemlje nakon što su su elektrane zbog protesta u Grčkoj suočile sa problemom nabavke lož-ulja.

Odluka, koja će stupiti na snagu u narednih najviše sedam dana, usvojena je u utorak na predlog Upravnog odbora za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama, a koji je predlog sastavio na osnovu nemogućnosti nabavke lož-ulja neophodnog za proizvodnju električne energije, prenosi agencija Telma.

Nakon osvajanja ove odluke Elektro-distribucija Severne Makedonije (ESM) dobiće mogućnost da koristi resurse iz državnih rezervi bez naknade. Prethodno su državne elektrane saopštile da zbog protesta u Grčkoj imaju poteškoća sa nabavkom lož-ulja, koje se u manjim količinama koristi u proizvodnji električne energije, i tvrdile su da se ugalj isporučuje sa zakašnjenjima.

Prema podacima Ministarstva energetike Severne Makedonije, u državnim rezervama ima više od 10.000 tona lož-ulja.

