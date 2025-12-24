SEVERNA MAKEDONIJA U VELIKOM PROBLEMU: Vlada proglasila kriznu situaciju u snabdevanju strujom

VLADA Severne Makedonije usvojila je odluku o uvođenju krizne situacije u snabdevanju električnom energijom na teritoriji cele zemlje nakon što su su elektrane zbog protesta u Grčkoj suočile sa problemom nabavke lož-ulja.

Foto: Profimedia

Odluka, koja će stupiti na snagu u narednih najviše sedam dana, usvojena je u utorak na predlog Upravnog odbora za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama, a koji je predlog sastavio na osnovu nemogućnosti nabavke lož-ulja neophodnog za proizvodnju električne energije, prenosi agencija Telma.

Nakon osvajanja ove odluke Elektro-distribucija Severne Makedonije (ESM) dobiće mogućnost da koristi resurse iz državnih rezervi bez naknade. Prethodno su državne elektrane saopštile da zbog protesta u Grčkoj imaju poteškoća sa nabavkom lož-ulja, koje se u manjim količinama koristi u proizvodnji električne energije, i tvrdile su da se ugalj isporučuje sa zakašnjenjima.

Prema podacima Ministarstva energetike Severne Makedonije, u državnim rezervama ima više od 10.000 tona lož-ulja.

(Tanjug)