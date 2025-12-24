JUČE SMO PROŠLI: "Tip" tiket dana, naši predlozi za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.
Juče smo bili uspešni u prognozi, a dobitni tikret možete da "čekirate" na linku OVDE.
Evo i današnjih predloga:
Sreda
16.30 Vlaznija - Fljamurtari 1 (1,96)
13.30 burkina Faso - Ekvatorijalna Gvineja 1 (1,87)
Ukupna kvota: 4,02
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
