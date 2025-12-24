Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI: "Tip" tiket dana, naši predlozi za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ: Тип тикет дана, наши предлози за среду

Juče smo bili uspešni u prognozi, a dobitni tikret možete da "čekirate" na linku OVDE.

Evo i današnjih predloga:

Sreda

16.30 Vlaznija - Fljamurtari 1 (1,96)

17.00 El Ahli doha - Andidžan 1 (1,69)
13.30 burkina Faso - Ekvatorijalna Gvineja 1 (1,87)

Ukupna kvota: 4,02

